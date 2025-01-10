Канада готовит ответ Трампу в случае "экономического давления": Bloomberg узнал, какой именно

Новоизбранный президент США Дональд Трамп угрожал ввести пошлины в размере 25% на канадские товары. В случае этого Торонто может также повысить пошлины на американскую продукцию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания Bloomberg. Кроме того, Трамп неоднократно говорил, что Канада "должна стать 51-м штатом США".

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Как Канада может ответить США на пошлины

По словам канадских чиновников, проект плана по торговым мерам в ответ на пошлины Трампа выходит далеко за пределы узкого перечня товаров, произведенных в США, на которые он ввел встречные тарифы во время спора 2018 года.

Тогда Канада решила "бойкотировать" определенные продукты, такие как бурбон, изготовленный в Кентукки, который экспортируется в Канаду. Торговый спор закончился после того, как США, Мексика и Канада договорились о пересмотренном региональном торговом соглашении.

На этот раз канадские контрмеры снова будут содержать много тех же американских продуктов, в частности, апельсиновый сок из Флориды, где живет Трамп и некоторые республиканские чиновники. Но правительство Трюдо, по словам чиновников, также готовится пойти гораздо дальше, если это будет необходимо.

Один из перечней, который распространяется внутри Канады, содержит почти все продукты, которые США экспортируют в Канаду, сказал один правительственный чиновник. Общая цель заключается в установлении пошлин в пределах категории – "доллар за доллар".

Другой канадский чиновник сказал, что при худшем сценарии Трамп введет пошлины на весь канадский экспорт в США. Поэтому правительство премьер-министра Джастина Трюдо рассматривает все варианты, чтобы, в случае этого, нанести ущерб американским экспортерам.

Правительственные чиновники подчеркнули, что ответ Канады будет зависеть от того, что на самом деле сделает Трамп после того, как вступит в должность. Прежде всего, администрация Трюдо все еще надеется избежать "торговой войны", и доказала, что серьезно относится к обеспокоенности США по безопасности границ.

Что еще могут сделать в Торонто в ответ Трампу

Другим вариантом, который рассматривало правительство Трюдо, является использование экспортных налогов на стратегические товары, такие как нефть, уран и калий. Это было бы крайней мерой в ответ на "экономическую силу" со стороны США, но такой шаг привел бы к давлению на американские цены на энергоносители.

Канадские чиновники ожидают, что даже если Трамп не пойдет до конца с общеобязательными тарифами, он все равно попытается каким-то образом ограничить канадский экспорт. Это может содержать еще один удар по металлургической промышленности, причине торгового спора 2018 года.

Как ответ правительства Трюдо повлияет на ВВП Канады

Канада является крупнейшим в мире национальным покупателем американских товаров, импортировав около 320 миллиардов долларов США за первые 11 месяцев 2024 года. Это немного меньше, чем Европейский Союз с 341 миллиардом долларов США.

Согласно расчетам экономистов Банка Новой Шотландии, при 25-процентной пошлине США валовой внутренний продукт Канады упадет на 3,8%. Если Канада выберет "полное возмещение" за пошлины, снижение ВВП будет до 5,6%.