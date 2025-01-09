Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что стиль лидерства и политической коммуникации Трампа всегда был очень радикальным. Такая резкая риторика, по его мнению, может иметь какую-то часть рациональности.

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Какими могут быть аргументы Трампа

Максим Джигун предположил, что новоизбранный президент США может аргументировать свои заявления тем, что Гренландия якобы нужна для того, чтобы ограничить Китай в судоходстве, чтобы создать дополнительные системы оповещения о возможной угрозе.

Относительно Канады менее понятно. У Трампа есть какая-то идея, что вокруг трех океанов, которые омывают страну, плавают военные китайские и российские корабли, а это создает угрозу,

– отметил он.

Панамский канал также в контексте Китая может создавать угрозы для Соединенных Штатов Америки.

Важно! Трамп после объявления об отставке премьера Канады Джастина Трюдо заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США. Он пригрозил значительными тарифами и выразил недовольство недостаточным военным потенциалом Канады, утверждая, что она полагается на американскую армию. В ответ Трюдо категорически заявил, что Канада никогда не станет частью США.

Почему угрожает Трамп

По мнению политолога, основная цель агрессии и токсичного поведения США заключается в том, чтобы заставить устаревшие западные элиты проснуться и работать на полную мощность. В частности увеличивать расходы на оборону и нести больше ответственности за собственную безопасность.

Приход Трампа точно встряхнет международные отношения и приведет к адаптации к новым реалиям. Но возникает вопрос, нужно ли это делать методом территориальных угроз в отношении других государств? Он остается открытым,

– подчеркнул Максим Джигун.

Он отметил, что такими действиями Трамп подыгрывает Владимиру Путину – его имперским амбициям. Ведь лидер США говорит, что хочет присоединения Канады и не исключает вариант силового захвата Гренландии.

"Это опасная риторика, которая не подходит человеку, стремящемуся быть сильнейшим лидером демократического западного мира", – добавил политолог.