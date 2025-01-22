Трамп угрожает ЕС таможенными тарифами: какой ответ может готовить Европа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ударить по Европейскому Союзу тарифами. По его мнению, Евросоюз и другие страны имеют тревожный торговый профицит с Соединенными Штатами.

Трамп хочет ввести пошлины в ЕС

Такое мнение он высказал в комментарии журналистам во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters.

Европейский Союз очень, очень плохо обращается с нами. Поэтому их ждут тарифы. Это единственный способ добиться справедливости,

– заявил Дональд Трамп.

Заметьте! В частности свои последние тарифные угрозы Трамп озвучил на следующий день после вступления в должность президента. Однако он не ввел пошлины немедленно, как обещал во время предвыборной кампании.

Реакция ЕС на тарифы Трампа

В то же время Европейская комиссия еще с лета готовится к возвращению в Белый дом Дональда Трампа.

Реакция Еврокомиссии на потенциальные тарифы тщательно охраняются и зависит от действия нового президента Америки, однако известно, что Европейская комиссия применяет подход "кнута и пряника". "Кнутом" являются собственные тарифы Евросоюза в ответ на американские, а "пряником" – предложения покупать больше американских товаров.

В частности, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ЕС покупать больше сжиженного природного газа из США. Таким образом можно было бы и заменить СПГ, который Евросоюз покупает в России.

В 2023 году Евросоюз и США торговали товарами и услугами на рекордную сумму 1,54 триллиона евро. Чиновники Еврокомиссии называют это "сбалансированной", торговлей, указывая на то, что ЕС больше покупает услуг в США, чем продает.

Обратите внимание! Но Дональд Трамп хочет сосредоточиться на торговле товарами, где США имеют дефицит.

Какие последствия ожидаются на ЕС

Даже тариф в 10% повредит европейским экспортерам. Особенно пострадает европейская автомобильная промышленность, в частности, немецкая.

А если президент США реализует введет введет 60% пошлины на китайские товары, то Евросоюз столкнется с политическим давлением, чтобы последовать его примеру. Кроме того, произойдет потенциальное перенасыщение мировых рынков дешевыми китайскими товарами. А это приведет к падению цен и нанесет ущерб бизнесу европейских производителей.

Так ЕС будет искать общие подходы к торговле с развитыми странами-единомышленниками. К ним относятся, например, Япония и Великобритания.

Важно! Через несколько дней после победы Трампа 27 лидеров Европейского Союза приняли декларацию, в которой пообещали проводить торговую политику, которая "защищает и продвигает интересы ЕС".