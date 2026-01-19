Польстить Трампу не удалось: тарифные угрозы заставляют Европу действовать жестко

Американский президент Дональд Трамп изменил риторику в отношении Европы, пригрозив ряду стран дополнительными тарифами за сопротивление по покупке Гренландии. Такие шаги главы Белого дома заставляют ЕС и Великобританию занять более жесткую позицию по отношению к США.

Что означают угрозы Трампа для ЕС?

Своими угрозами Трамп дал Европе горький урок, что ее длительные попытки угодить ему и сохранить трансатлантические отношения провалились, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Он угрожает, ставит под сомнение международное право, шантажирует неприемлемыми для нас методами. Это перешло черту. Наступает момент, когда возможности разумного сотрудничества исчерпываются. И он уже наступил,

– говорят высокопоставленные чиновники ЕС.

Ранее, после прихода Трампа на второй президентский срок, ЕС пытался идти на многочисленные компромиссы:

соглашался на увеличение расходов на оборону;

принимал невыгодные торговые условия;

менял регулирование в угоду Белому дому;

и даже игнорировал оскорбительные заявления Трампа о "цивилизационном стирании" Европы.

Сторонники мягкого подхода говорили, что это необходимо для двух приоритетов: поддержки США в НАТО и достижения справедливого мира для Украины.

Но последние тарифные угрозы Трампа из-за Гренландии, по словам дипломатов, пересекли "красную линию". Теперь чиновники в Европе считают, что в ответ необходимо публично осудить заявления президента США, принять реальные контрмеры и ускорить планы по уменьшению зависимости от Вашингтона.

Это гораздо больше, чем просто Гренландия. Речь идет об отношениях безопасности, экономические связи и, наконец, о доверии,

– отмечают дипломаты.

Заметьте! В то же время, по словам аналитиков, Европа много потеряет, полностью разорвав связи с США. Ведь поставки оружия и разведданных остаются критически важными для Украины, а ЕС столицы пока не способны быстро компенсировать эти объемы. К тому же эксперты предупреждают, что США могут ограничить продажу оружия или прекратить передачу разведданных даже для стран НАТО, а не только для Киева.

Чем Трамп угрожает Европе?

В выходные Трамп пригрозил ввести дополнительные тарифы для 8 стран Европы, которые отправили войска в Гренландию, выступая против контроля США над островом.

В список попали:

Дания;

Норвегия;

Швеция;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Нидерланды;

и Великобритания.

Трамп заявил, что в Truth Social, что с 1 февраля 2026 года обложит дополнительными тарифами в 10% товары из этих стран, которые импортируются в США.

А с 1 июня пошлины для этих государств вырастут до 25%, если соглашение о покупке Гренландии так и не будет заключено.

Мы много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций. Теперь, спустя столетие, пришло время Дании отплатить добром – на кону мир во всем мире,

– заявил президент.

Какой ответ готовит ЕС?