Польстить Трампу не удалось: тарифные угрозы заставляют Европу действовать жестко
- Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные тарифы против восьми европейских стран из-за их поддержки Гренландии.
- ЕС планирует публично осудить заявления Трампа, принять контрмеры и уменьшить зависимость от США.
Американский президент Дональд Трамп изменил риторику в отношении Европы, пригрозив ряду стран дополнительными тарифами за сопротивление по покупке Гренландии. Такие шаги главы Белого дома заставляют ЕС и Великобританию занять более жесткую позицию по отношению к США.
Что означают угрозы Трампа для ЕС?
Своими угрозами Трамп дал Европе горький урок, что ее длительные попытки угодить ему и сохранить трансатлантические отношения провалились, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Смотрите также У Трампа прокомментировали слухи о выходе США из НАТО из-за Гренландии
Он угрожает, ставит под сомнение международное право, шантажирует неприемлемыми для нас методами. Это перешло черту. Наступает момент, когда возможности разумного сотрудничества исчерпываются. И он уже наступил,
– говорят высокопоставленные чиновники ЕС.
Ранее, после прихода Трампа на второй президентский срок, ЕС пытался идти на многочисленные компромиссы:
- соглашался на увеличение расходов на оборону;
- принимал невыгодные торговые условия;
- менял регулирование в угоду Белому дому;
- и даже игнорировал оскорбительные заявления Трампа о "цивилизационном стирании" Европы.
Сторонники мягкого подхода говорили, что это необходимо для двух приоритетов: поддержки США в НАТО и достижения справедливого мира для Украины.
Но последние тарифные угрозы Трампа из-за Гренландии, по словам дипломатов, пересекли "красную линию". Теперь чиновники в Европе считают, что в ответ необходимо публично осудить заявления президента США, принять реальные контрмеры и ускорить планы по уменьшению зависимости от Вашингтона.
Это гораздо больше, чем просто Гренландия. Речь идет об отношениях безопасности, экономические связи и, наконец, о доверии,
– отмечают дипломаты.
Заметьте! В то же время, по словам аналитиков, Европа много потеряет, полностью разорвав связи с США. Ведь поставки оружия и разведданных остаются критически важными для Украины, а ЕС столицы пока не способны быстро компенсировать эти объемы. К тому же эксперты предупреждают, что США могут ограничить продажу оружия или прекратить передачу разведданных даже для стран НАТО, а не только для Киева.
Чем Трамп угрожает Европе?
В выходные Трамп пригрозил ввести дополнительные тарифы для 8 стран Европы, которые отправили войска в Гренландию, выступая против контроля США над островом.
В список попали:
- Дания;
- Норвегия;
- Швеция;
- Финляндия;
- Франция;
- Германия;
- Нидерланды;
- и Великобритания.
Трамп заявил, что в Truth Social, что с 1 февраля 2026 года обложит дополнительными тарифами в 10% товары из этих стран, которые импортируются в США.
А с 1 июня пошлины для этих государств вырастут до 25%, если соглашение о покупке Гренландии так и не будет заключено.
Мы много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций. Теперь, спустя столетие, пришло время Дании отплатить добром – на кону мир во всем мире,
– заявил президент.
Какой ответ готовит ЕС?
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о безоговорочной поддержке Дании и жителей Гренландии, подчеркнув единство Евросоюза в этой ситуации. Она предупредила, что возможное введение новых тарифов способно серьезно ударить по трансатлантическим отношениям и запустить опасную цепь взаимной эскалации между партнерами.
Тем временем в европейских столицах обсуждают сценарии ответа Вашингтону. Среди вариантов – введение пошлин на американскую продукцию общей стоимостью до 93 миллиардов долларов или ограничение доступа компаний из США к рынку ЕС.
Отдельно Европейский парламент сигнализирует о готовности притормозить процесс утверждения нового торгового соглашения между Брюсселем и Вашингтоном. Ведущие политические группы уже объявили о намерении отложить голосование по снижению пошлин на американские товары, которое предусматривали договоренности, достигнутые в прошлом году.