Трамп пока не планирует вести переговоры с Китаем по новым пошлинам

Дональд Трамп не спешит вести переговоры с Китаем, чтобы урегулировать напряженность в торговых отношениях. В ответ на введение США 10% пошлины Китай ввел целевые тарифы на американские товары и предупредил ряд компаний, в том числе Google, о возможных санкциях.

Будут ли переговоры между США и Китаем

Переговоры между Трампом и Си Цзиньпином рассматриваются как ключевой фактор в возможном смягчении или отсрочке новых пошлин, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Аналогичные встречи президента США с представителями Мексики и Канады состоялись в понедельник. Впрочем, Трамп заявил, что не намерен договариваться с Китаем.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт, возможный телефонный звонок между Трампом и Си Цзиньпином еще не согласован.

Президент Си вышел на связь с президентом Трампом, чтобы обсудить этот вопрос, возможно, для начала переговоров. Посмотрим, как пройдет этот разговор,

– отметила она.

Какова позиция Китая

Пекин отреагировал на 10% пошлины США на китайские товары достаточно сдержанно, что может свидетельствовать о его желании привлечь Вашингтон к переговорам и избежать полномасштабного конфликта.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что Пекин стремится к сотрудничеству с США для сохранения стабильных и взаимовыгодных отношений между странами.

Интересно! Китай намерен обжаловать новые американские пошлины во Всемирной торговой организации, а также готовит собственные контрмеры, подробности которых пока неизвестны.