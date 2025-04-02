Трамп сегодня готовится объявить о самых масштабных ограничениях США за столетие, – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп сегодня, 2 апреля, планирует объявить о самых масштабных торговых ограничениях страны за последнее столетие. Речь идет о введении так называемых "взаимных тарифов"

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно об ограничениях, которые планируют ввести США

Планы администрации о введении так называемых "взаимных тарифов" Трампа стали причиной неопределенности среди инвесторов, руководителей компаний, госслужащих и потребителей во всем мире. Они до сих пор не знают, чего ожидать от его выступления в Белом доме в 16:00.

По данным издания, обсуждения этого вопроса продолжаются до последнего, а окончательные размеры и масштабы новых сборов еще не утверждены.

Предложенные администрацией Трампа взаимные тарифы означают разные вещи для разных людей,

– написал главный экономист Nomura Holdings Inc. Роба Суббарамана.

Он отметил, что хотя прямой подход означает соответствие тарифам, которые другие страны накладывают на американские товары, "мы подозреваем, что критерии для взаимных тарифов США будут гораздо шире, чем это, и их будет сложнее количественно определить".

Какими могут быть последствия торговых ограничений США

По данным издания, под угрозой оказались более 33 триллионов долларов глобальной торговли, а страны от Бразилии до Китая могут столкнуться с сокращением экспорта в США от 4% до 90%.

Экономисты Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют, что средний тариф на импорт из всех стран может вырасти на 15 процентных пунктов уже в этом году. Это в свою очередь повысит основную инфляцию, замедлит экономический рост и повысит риск рецессии.

К слову, экономисты считают, что новые торговые пошлины Трампа негативно повлияют на экономику США. Однако из них могут извлечь выгоду европейские, корейские и японские производители.