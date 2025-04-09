Трамп поставил новые пошлины на паузу на 90 дней, но снова повысил тарифы для Китая
9 апреля Дональд Трамп объявил о паузе в новых пошлинах. Но в отношении КНР ограничения только усиливаются.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа в его социальной сети Truth Social.
Смотрите также Первая мировая тарифная война: как новые пошлины Трампа встряхнут мир и почему это шанс для Украины
Почему Трамп поставил на паузу новые тарифы США
Я позволил 90-дневную ПАУЗУ и существенно снижен взаимный тариф в течение этого периода на 10%, который вступает в силу немедленно,
– написал Трамп.
Президент Америки объяснил свое решение. По его словам, он настойчиво рекомендовал другим странам не вводить пошлины против США. И те послушались, не приняв никаких мер. К тому же стремились вести переговоры.
"Более 75 стран обратились к представителям Соединенных Штатов, в том числе министерства торговли, казначейства и офиса торгового представителя США, для обсуждения вопросов торговли, торговых барьеров, тарифов, валютных манипуляций и немонетарных тарифов", – сообщил Трамп.
Все это привело к тому, что Трамп "смилостивился". Но не над Китаем.