Новые пошлины США на паузе: Скотт Бессент не смог объяснить "разворот" Трампа

Министра финансов США спросили, почему Трамп временно отказался от действия новых тарифов. Но тот не смог ответить. Детали передает 24 Канал.

Интересно, что частично пошлины Трампа начали действовать 5 апреля, но начало действия основных пришлось именно на 9 апреля. Но в этот день в соцсети Трампа появилось сообщение, что он приостанавливает действие тарифов на 90 дней.

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Бессент не знает, почему Трамп отказался от действия своих пошлин

Журналисты спросили министра финансов, почему пошлины действовали всего несколько часов, а потом Трамп отказался от них. Но Скотт Бессент не знает причину паузы в тарифной политике США.

По его словам, Трамп создал максимальный переговорный рычаг для Америки.

"Мы ожидаем, что страны придут к нам с лучшей сделкой. Пауза дает нам время для заключения сделки. Рынок не понял максимальный уровень тарифов Трампа. Это было намерение Трампа все время", – сказал он.

Отметим, что именно Бессент угрожал странам, чтобы они не реагировали на пошлины Трампа. Иначе Америка ввела бы еще более жесткие тарифы.

Решение Трампа насчет пошлин очень критиковали. Биржа обрушилась, а среди республиканцев произошел раскол, ведь Илон Маск потерял много средств и стал оппонентом Трампа.