Трамп не признает, что его таможенная политика повлияла на фондовый рынок

Трамп преуменьшает влияние своей торговой политики на фондовый рынок. Он предупреждает о возможном повышении пошлин после 2 апреля.

Трамп преуменьшает последствия пошлин

В интервью на канале Fox News он защитил свою торговую стратегию и отметил, что некоторые пошлины могут вырасти уже в следующем месяце, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Дональд Трамп неоднократно называл динамику фондового рынка важным показателем своей эффективности на посту. Однако на этот раз он заявил, что нельзя слишком обращать внимание на фондовый рынок, ведь надо строить сильную страну в долгосрочной перспективе.

Он также сравнил подходы США и Китая, отметив стратегическое видение Пекина.

Дональд Трамп Президент США Китай мыслит на 100 лет вперед, а мы – кварталами. Так нельзя. Надо делать то, что правильно. Мы закладываем мощный фундамент для будущего.

Трамп отложил пошлины для Мексики и Канады

На вопрос журналиста о том, ожидает ли он экономическую рецессию в 2025 году, Трамп ответил уклончиво:

Я не люблю делать такие прогнозы. Мы сейчас проходим период перехода, потому что то, что мы делаем – это очень масштабно. Мы возвращаем богатство в Америку, и это важно. А любые большие изменения требуют времени. Но, по моему мнению, это должно быть хорошо для страны,

– отмечает Трамп.

В четверг президент Дональд Трамп подписал указы, которыми откладывается введение пошлин на все товары из Мексики и Канады, подпадающих под действие соглашения USMCA (новый договор о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой). Впрочем, со 2 апреля пошлины таки могут быть введены.