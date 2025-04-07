Белый дом опроверг новость о приостановлении пошлин на 90 дней

2 апреля 2025 года Дональд Трамп ввел торговые пошлины против большинства стран мира. В понедельник, 7 апреля, появилась новость о том, что президент США может временно приостановить их.

Однако, как утверждают в администрации президента, эта новость является фейком, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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90-дневная отмена пошлин: что происходит

Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет предположил, что Трамп рассматривает возможность 90-дневного приостановления пошлин для всех стран, кроме Китая.

Уже вскоре в Белом доме заявили CNBC, что любые разговоры о 90-дневной паузе являются "фейковыми новостями".

Я только что говорил по телефону с Кэролайн Левитт, пресс-секретарем Белого дома. Она сказала мне, что сообщения о том, что Белый дом рассматривает 90-дневную паузу, – это, цитирую, "фейковые новости",

– сообщает корреспондент телеканала.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп предан своей тарифной политике, и любые сообщения о том, что он якобы рассматривает паузу являются ложью.

"Мы пытаемся выяснить, откуда возникла эта информация и почему рынок так быстро поверил, что это возможно. Но Белый дом говорит: это невозможно", – добавил журналист.

Заметим, что после новости о возможности временной отмены пошлин рынки отреагировали резким ростом. После опровержения командой Трампа графики снова устремились вниз. Сейчас фиксируют худший трехдневный показатель S&P 500 с октября 1987 года, пишет редактор Bloomberg.

Кстати Дональд Трамп заявил, что готов снизить тарифы, если другие страны смогут предложить США что-то "феноменальное".