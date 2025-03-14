"Переговорная тактика": Трамп ужесточил санкции против России для завершения войны в Украине
- США решили не продлевать генеральную лицензию 8L, позволявшую платежи за российские энергоресурсы через подсанкционные банки.
- Европейские страны теперь не могут покупать российские энергоресурсы, такие как газ, нефть и уголь.
Санкционный орган Минфина США принял решение не продлевать генеральную лицензию 8L. Она позволяла иностранным компаниям осуществлять платежи за российские энергоресурсы через подсанкционные банки России.
США усилили санкции против России
В прошлый раз эту лицензию выдала предыдущая администрация Соединенных Штатов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Речь идет о таких банках:
- Сбербанк;
- ВТБ;
- Альфа-банк;
- ВЭБ и тому подобное.
Так в материале указано, что администрация Джо Байдена выдала лицензию на энергетические операции в пакете санкций вскоре после вторжения России в Украину. Это было сделано, чтобы предотвратить скачок мировых цен на нефть.
В частности корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс сказал, что теперь европейские страны не смогут покупать российские энергоресурсы. Речь идет о газе, нефти, нефтепродуктах, угле и уране.
Заметьте! Ситуацию с санкциями в Reuters назвали "переговорной тактикой для завершения войны в Украине".