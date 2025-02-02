Трамп таки ввел "опасные" для экономики пошлины на товары с 3 стран

В субботу, 1 февраля, Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Президент США заявил, что этот шаг был предпринят, чтобы остановить поток в страну нелегальных мигрантов и наркотиков. Также он добавил, что это было его обещание во время предвыборной кампании, за которое проголосовали большинство американцев.

31 января в Белом доме подтвердили, что Трамп не отказывается от выполнения угроз о введении пошлин. На следующий день вечером политик сделал пост, в котором заявил о введении пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики на уровне 25 процентов, а также пошлины на товары из Китая на уровне 10 процентов, начиная со вторника, 4 февраля, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно об экономическом "наказании" от Трампа

Отмечается, что энергетические продукты из Канады будут облагаться только 10% пошлиной, но на мексиканские энергетические товары будет наложена полная пошлина в 25%.

Официальные лица Белого дома заявили, что пошлины не будут иметь исключений. Кроме того, они отметили, что для Канады будет отменена "де мимис" льгота по пошлинам для малых отправлений стоимостью до 800 долларов.

Известно, что Трамп объявил о национальной чрезвычайной ситуации на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, чтобы обосновать введение пошлин.

Американский президент ранее признал, что пошлины могут вызвать трудности для американских домохозяйств. Модель оценки экономического влияния плана Трампа, разработана главным экономистом EY Грегом Дако, свидетельствует, что это снизит темпы роста экономики США на 1,5 процентных пункта в этом году, погрузит Канаду и Мексику в рецессию и приведет к "стагфляции" в самих США.