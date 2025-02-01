Самолет упал возле торгового центра всего через несколько минут после вылета со взлетно-посадочной полосы. Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, в США царит сильное напряжение, ведь это вторая катастрофа за последние 2 дня.

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Что известно о падении медицинского судна

Вечером 31 января упал медицинско-транспортный самолет в густонаселенном районе. На борту была маленькая девочка, которая проходила курс лечения в Филадельфии. Сюда ее доставили из-за критического состояния здоровья, а после лечения планировали транспортировать обратно в Мексику. На борту самолета также была ее мама и еще четыре человека. Сейчас все они считаются пропавшими без вести.

Самолет, который упал, охватил пламенем близлежащие дома, автомобили. Пока неизвестно о количестве жертв этого инцидента, но в СМИ появляются данные о 6 людях, которые обратились в больницу за помощью.

На ситуацию отреагировал президент Дональд Трамп. Он написал, что потеряно много невинных жизней. Надо понимать, что для Трампа это уже вторая такая катастрофа за время его президентства. Она является вызовом и приобретает признаки кризиса,

– отметила Андриана Кучер.

Накануне, 29 января, в небе над Вашингтоном столкнулись два самолета – пассажирский American Airlines и военный вертолет Black Hawk. На пассажирском находились 64 человека, а в вертолете трое солдат. К сожалению, никому не удалось спастись.

Какие причины авиакатастроф

Эти темы очень громко обсуждают в Соединенных Штатах, есть много вопросов относительно функционирования тех органов и ведомств, которые отвечают за безопасность полетов. Появляется информация от пилотов о том, что они якобы предупреждали власти города и соответствующие ведомства, что авиакатастрофа в аэропорту Рейгана неизбежна из-за перегруженности воздушного трафика.

Этот аэропорт является одним из самых загруженных не только в Вашингтоне, а в Соединенных Штатах, если учитывать пропускные способности.

Эта катастрофа была неизбежна. Те из нас, кто работает уже давно, кричали в пустоту, что что-то такое произойдет, потому что наши системы работают на пределе возможностей,

– подчеркнул отставной капитан United Airlines Росс Эймер.

Аэропорт был ограничен в прямых рейсах, но из-за загруженного воздушного трафика Конгресс в 2024 году ослабил эти ограничения и позволил устанавливать и открывать новые маршруты. Даже представитель штата Канзас, откуда летел самолет, который взорвался в небе над Вашингтоном, еще в январе 2024 лоббировал открытие прямого рейса из Вичиты в аэропорт Рейгана.

Сообщалось, что самолетам, которые маневрируют в ночное время, когда огни города ограничивают видимость, приходится сталкиваться со многими трудностями. Также известно, что диспетчерская башня вроде бы была укомплектована на 30 процентов меньше того, как это предусматривают нормативы. Впрочем все это неподтвержденная информация, которая появляется в медиа.

Трамп выдвинул свою "версию"

Хотя результатов расследования еще нет, но это не помешало президенту Соединенных Штатов самому найти виновных. Он обвинил политику, которую ввел Джо Байден относительно равенства, инклюзивности, разнообразия.

Трамп не предоставил никаких доказательств своим утверждениям, только сказал, что это ему подсказывает здравый смысл. Собственно после инаугурации он начал масштабное переформатирование внутренних департаментов Соединенных Штатов, государственного аппарата.

На фоне этих авиакатастроф общество выдвигает все больше вопросов о том, будет ли способствовать это безопасности внутри Соединенных Штатов, потому что 21 января Трамп ликвидировал комитет по авиационной безопасности и уволил всех глав управления,

– рассказала Андриана Кучер.

Как авиакатастрофа скажется на Украине

Трагедия в небе над Вашингтоном привела к новым деталям в потенциальном общении Дональда Трампа и Владимира Путина. Журналисты спросили Трампа, будут ли Соединенные Штаты передавать тела погибших россиян, которые были на борту самолета, поскольку прямых рейсов между странами нет. Трамп ответил, что контакт с Россией продолжается.

Далее его спросили, есть ли непосредственное общение с Путиным. Он сначала сказал, что нет, а потом добавил, что "не об этом", имея в виду авиакатастрофу. Такое высказывание создало очень большое поле для спекуляций, различных домыслов,

– подчеркнула ведущая 24 Канала.

Во время последнего брифинга Трамп сказал, что с Россией будет говорить обязательно, потому что войну надо закончить. Он добавил, что серьезные дискуссии уже ведутся, но разглашать детали отказался.

Накануне были официальные сообщения о том, что контактов между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не было, а любая коммуникация происходит только через российское посольство в Вашингтоне.