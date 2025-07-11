Новые тарифы Трампа: США ввели пошлины против Канады

Соединенные Штаты в четверг усилили свое тарифное давление. В частности Трамп ввел новые пошлины против Канады.

Трамп ввел новые тарифы против Канады

Они составляют 35%, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсеть президента США Truth Social.

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Согласно словам Дональда Трампа, пошлины против Оттавы Вашингтон введет уже в следующем месяце. То есть с 1 августа.

В письме, опубликованном в Truth Social, Трамп сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что новая ставка будет расти, если Канада прибегнет к ответным мерам. В то же время поздно вечером в четверг Карни заявил, что его правительство и в дальнейшем будет защищать канадских работников и бизнес во время переговоров с США, работая над заключением соглашения до указанного срока.

В Reuters отметили, что 35% тариф является повышением с нынешних 25%, которые Трамп ввел для Канады. В частности это является ударом для Карни, который стремился заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

Ожидалось, что исключение для товаров, охваченных Соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA), останется в силе, а 10% тарифы на энергоносители и удобрения также не изменятся, хотя Трамп еще не принял окончательного решения по этим вопросам,

– пишет Reuters.

Трамп отметил. если Канада с ним будет сотрудничать, чтобы остановить поток фентанила, то, возможно, США рассмотрят возможность внести изменения в это письмо. Однако канадские чиновники заявляют, что лишь незначительное количество фентанила поступает из Канады. В то же время они уже приняли меры для усиления контроля на границе.

Канада достигла значительного прогресса в борьбе с бедствием фентанила в Северной Америке. Мы преданы дальнейшему сотрудничеству с Соединенными Штатами, чтобы спасать жизни и защищать общины обеих стран,

– добавил Карни.

Обратите внимание! В прошлом месяце премьер-министр заявил, что он и Трамп договорились заключить новое экономическое соглашение и соглашение по безопасности в течение 30 дней.