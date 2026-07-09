Конфликт между Трампом и Испанией: президент США сделал важное заявление
Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания согласилась увеличить свои выплаты. Это произошло после того, как Трамп пригрозил стране торговым эмбарго во время саммита НАТО.
Что сказал Трамп об Испании
В частности, Дональд Трамп не уточнил, о каких именно выплатах идет речь и с кем именно из представителей Испании он разговаривал, о чем пишет Reuters.
Американский лидер сообщил, что у него были проблемы, "и они до сих пор остаются". Но Испания полностью изменила свою позицию.
Я сказал ему, что прекращу торговлю. Они согласились выполнить требование о значительных выплатах, и если бы не сделали этого, мы бы даже не стали с ними разговаривать,
– заявил Трамп.
В то же время Politico писало, что администрация президента США готовит перечень испанских товаров, в отношении которых потенциально может быть введено эмбарго.
Такой шаг потенциально может поставить под угрозу торговое соглашение, которое США заключили с Европейским Союзом в прошлом году.
Таким образом, Трамп рассказал о решении проблемы. Но никаких подробностей не привел. В Испании подобные заявления также не комментировали.
Что говорил Трамп об Испании
Дональд Трамп в среду, 8 июля, на саммите НАТО поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить всю торговлю с Испанией. В частности, он назвал страну ужасным партнером в НАТО.
В то же время в Испании сообщили, что спокойно воспринимают слова Трампа. В правительстве заявили, что у США положительное торговое сальдо с Испанией, то есть они сами получают выгоду от этих экономических отношений.