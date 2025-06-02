Трамп заявил, что отмена введенных им тарифов может привести к экономическому разрушению США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отмена судами его тарифов может привести к катастрофе. Он пояснил, что речь идет об экономическом разрушении США.

Трамп "анонсировал" разрушение экономики США

По его мнению, другие страны будут использовать против Вашингтона антиамериканские пошлины, передает 24 Канал со ссылкой на Трампа в соцсети Truth Social.

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Если суды каким-то образом вынесут решение против нас по тарифам, что маловероятно, это позволит другим странам держать нашу нацию в заложниках своими антиамериканскими тарифами, которые они будут использовать против нас,

– написал американский лидер.

Он считает, что таким образом Соединенные Штаты очень пострадают. А особенно экономика страны.

Это будет означать экономическое разрушение Соединенных Штатов Америки!

– подчеркнул американский президент.