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2 июня, 13:16
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Трамп заявил, что отмена введенных им тарифов может привести к экономическому разрушению США

Валерия Моргун
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена его тарифов судами может привести к экономическому разрушению США.
  • Трамп опасается, что другие страны могут использовать антиамериканские пошлины против США, если тарифы будут отменены.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отмена судами его тарифов может привести к катастрофе. Он пояснил, что речь идет об экономическом разрушении США.

Трамп "анонсировал" разрушение экономики США

По его мнению, другие страны будут использовать против Вашингтона антиамериканские пошлины, передает 24 Канал со ссылкой на Трампа в соцсети Truth Social.

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Если суды каким-то образом вынесут решение против нас по тарифам, что маловероятно, это позволит другим странам держать нашу нацию в заложниках своими антиамериканскими тарифами, которые они будут использовать против нас,
– написал американский лидер.

Он считает, что таким образом Соединенные Штаты очень пострадают. А особенно экономика страны.

Это будет означать экономическое разрушение Соединенных Штатов Америки!
– подчеркнул американский президент.

Что известно о решении суда?

В среду, 28 мая, Федеральный суд США решил, что Трамп превысил свои полномочия по введению пошлин на импорт. И это решение отменило ряд тарифов, в частности пошлины в размере 10% на все импортные товары и 25% на импорт из Китая, Мексики и Канады. Однако уже 29 мая Апелляционный суд Федерального округа временно приостановил исполнение решения и позволил тарифам оставаться в силе на период рассмотрения апелляции.
 