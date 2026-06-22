Более 1 миллиарда на транспорт: Украина присоединится к крупной инициативе ЕС

Евросоюз выделяет 1,1 миллиарда евро на развитие своей транспортной инфраструктуры. К этому масштабному проекту также должны присоединиться Украина и Молдова.

Что известно о транспортном проекте

Европейская комиссия 22 июня объявила новый конкурс проектов по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры ЕС, сообщается на ее сайте.

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Масштабное строительство планируется в рамках трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Все отобранные проекты помогут реализовать основные транспортные инициативы Евросоюза. В частности, они помогут воплотить в жизнь:

план развития высокоскоростных железных дорог;

программу цифровизации автодорог;

поддержку электрификации грузовых автоперевозок;

модернизацию наземных операций в аэропортах;

а также развертывание зарядной инфраструктуры в морских и речных портах,

Финансирование также будет направлено на укрепление оборонной готовности Европы, в частности, на повышение военной мобильности.

При этом к участию в конкурсе в рамках программы также привлечены Украина и Молдова. Таким образом Брюссель хочет углубить транспортные связи этих государств с ЕС.

Сколько в ЕС тратят на инфраструктуру

По данным Еврокомиссии, страны ЕС ежегодно вкладывают в транспортную инфраструктуру десятки миллиардов евро. Но уровень расходов сильно различается между государствами.

Больше всего среди крупных экономик блока тратит Германия — до 40–50 миллиардов евро в среднем ежегодно уходит на дороги, железные дороги и логистику.

Фото: Расходы стран ЕС на транспортную инфраструктуру / 24 Канал

Таким образом, новая транспортная программа ЕС подтверждает, что Украина постепенно становится частью общей европейской инфраструктуры. В перспективе это должно сделать перевозки быстрее, удобнее и более интегрированными в европейскую систему.

Обратите внимание, что это последняя транспортная инициатива в рамках действующего долгосрочного бюджета ЕС на 2021–2027 годы. В настоящее время Еврокомиссия дорабатывает новый многолетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы. Он должен быть утвержден до конца 2027 года.