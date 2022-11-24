Угрозы России снизить транзит газа по Украине: цены на топливо поднялись

Во вторник крупнейшая российская газодобывающая компания "Газпром" заявила о сокращении поставок газа в Молдову через территорию Украины. Это произойдет якобы из-за того, что Украина задерживает часть топлива, предназначенного для Молдовы, в своих хранилищах.

Обвинения были отвергнуты министром инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андреем Спином, который сказал, что часть своего газа страна хранит в украинских хранилищах. Топливо в полном объеме используется для нужд Молдовы.

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Что будет в случае прекращения поставок

Из-за заявлений "Газпрома" Европа готовится к дальнейшим уменьшениям поставок российского природного газа.

Молдова не является частью ЕС, хотя подала заявку на членство. Россия поставляет в страну около 5 миллионов кубометров газа в день, что является незначительной частью газа, который Европейский Союз ежедневно использует для энергоснабжения своих домов и предприятий, свидетельствуют данные Независимой службы разведки товаров.

Компания агрессора сообщила, что планирует ограничить экспорт на ту часть, которую Украина оставляет себе. Однако в ЕС готовятся к более масштабным сокращениям.

Небольшие сокращения обычно приводят к большим сокращениям. Риск того, что он перережет Украину, действительно очень высок

— сказала Екатерина Филиппенко, главная аналитика глобальных газовых рынков консалтинговой компании Wood Mackenzie, имея в виду постепенное сокращение газа Москвой из-за газопровода «Северный поток-1» летом.

Она добавила, что ожидает полного отключения уже до конца этого года.

Как реагируют цены на газ

Напомним, в июне "Газпром" сократил потоки по жизненно важному трубопроводу до 40% пропускной способности. До сентября газ вообще не поступал.

Европейские цены на природный газ выросли на 4% в среду, но на уровне 124 евро (128 долларов) за мегаватт-час они остаются на 64% ниже рекордных уровней, достигнутых в начале этого года.

Если бы Россия прекратила экспорт через Украину, Европа потеряла бы около 4 миллиардов кубометров газа – или только 1% расчетного спроса на газ на 2022 год – в период с декабря по март, сказала Филиппенко.

Даже если это произойдет, Европа, скорее всего, справится, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Газохранилища континента заполнены почти на 95%, согласно данным Gas Infrastructure Europe. Это благодаря согласованным усилиям стран-членов ЕС в течение лета создать запасы до холодных месяцев, увеличивая импорт от альтернативных поставщиков и сжиженного природного газа.

А не по сезону мягкая погода в Европе в начале зимы помогла ограничить количество газа, которое необходимо изъять из этих запасов. В этом контексте полное перекрытие московского газопровода через Украину нанесло бы «минимальный» ущерб, сказала Филиппенко.

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