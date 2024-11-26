В обход России: Казахстан увеличит транзит нефти в 13 раз

Казахстан намерен увеличить ежегодный объем поставок нефти по трубопроводу Баку –Тбилиси –Джейхан. Поставки могут вырасти с 1,5 миллиона тонн до 20 миллионов тонн.

Казахстан увеличит транзит нефти в Украину

Объем поставок может вырасти в 13 раз, передает 24 Канал со ссылкой на "Курсив".

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Есть заинтересованность в развитии и постепенном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в этом направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров,

– сказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Конкретные сроки расширения транзита он не назвал. Увеличение транзита нефти через БДТ позволит Казахстану на 80% сократить поставки через Россию.

Напомним! Казахстан отправляет сырую нефть танкерами через Каспийское море по трубопроводу БТД, который пересекает Азербайджан, Грузию и Турцию.

Сейчас Казахстан экспортирует 68,8 миллиона тонн нефти, из которых 55,4 миллиона тонн идет по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российский черноморский порт Новороссийск.

Госнефтекомпания Азербайджана и "КазМунайГаз" подписала договор о транспортировке 1,5 миллиона тонн нефти в год по этой магистрали с 2023 года.