Казахстан збільшить транзит нафти

Обсяг поставок може зрости у 13 разів, передає 24 Канал з посиланням на "Курсив".

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Є зацікавленість у розвитку та поступовому збільшенні обсягів постачання казахстанської нафти в цьому напрямку як з нашого боку, так і з боку азербайджанських партнерів,

– сказав міністр енергетики Алмасадам Саткалієв.

Конкретні терміни розширення транзиту він не назвав. Збільшення транзиту нафти через БДТ дозволить Казахстану на 80% скоротити постачання через Росію.

Нагадаємо! Казахстан відправляє сиру нафту танкерами через Каспійське море трубопроводом БТД, який перетинає Азербайджан, Грузію та Туреччину.

Нині Казахстан експортує 68,8 мільйона тонн нафти, з яких 55,4 мільйона тонн йде трубопроводом Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) до російського чорноморського порту Новоросійськ.

Держнафтокомпанія Азербайджану та "КазМунайГаз" підписала договір про транспортування 1,5 мільйона тонн нафти на рік цією магістраллю з 2023 року.