Казахстан увеличит транзит нефти в Украину
Объем поставок может вырасти в 13 раз, передает 24 Канал со ссылкой на "Курсив".
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Есть заинтересованность в развитии и постепенном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в этом направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров,
– сказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Конкретные сроки расширения транзита он не назвал. Увеличение транзита нефти через БДТ позволит Казахстану на 80% сократить поставки через Россию.
Напомним! Казахстан отправляет сырую нефть танкерами через Каспийское море по трубопроводу БТД, который пересекает Азербайджан, Грузию и Турцию.
Сейчас Казахстан экспортирует 68,8 миллиона тонн нефти, из которых 55,4 миллиона тонн идет по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российский черноморский порт Новороссийск.
Госнефтекомпания Азербайджана и "КазМунайГаз" подписала договор о транспортировке 1,5 миллиона тонн нефти в год по этой магистрали с 2023 года.