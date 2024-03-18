Скажется ли остановка транзит российского газа на украинских потребителях

2024 год станет последним годом действия контракта на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины. Следовательно, многих людей стало интересовать, как без транзита будет работать украинская газотранспортная система и какое влияние это окажет на потребителей.

Почему Украина до сих пор транзитирует газ?

Это связано с тем, что действующий транзитный контракт закончится только в конце 2024 года. Соглашение на транспортировку российского газа через газотранспортную систему Украины заключили 30 декабря 2019 года.

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После сложных переговоров сторонам удалось договориться о гарантированных объемах транзита: 65 млрд кубов топлива в первый год и минимум 40 млрд кубов ежегодно в течение следующих четырех лет.

Украина готовится к остановке транзита газа

! Украина уже неоднократно заявляла, что не рассматривает вариантов продления контракта. Впрочем, некоторые страны ЕС против этого, ведь утверждают, что не имеют альтернативы трубопроводным поставкам из России.

В прошлом веке украинскую газотранспортную систему построили как часть советской. ГТС служила для транзита российского газа в Европу, способна была транспортировать ежегодно более 140 миллиардов кубов топлива.

! Потеря этой функции не пройдет незаметно, однако к "нулевому транзиту" готовились. Например, влияли так называемые "газовые войны", когда Россия перекрывала газоснабжение Украины.

В ближайшей перспективе ГТС будет работать на транспортировку топлива украинским потребителям и транзит для европейских партнеров. В частности, рассматривается Трансбалканский коридор, что соединит LNG-терминалы Южной Европы с рынком Центральной Европы. Также рассматривается возможность транспортировки газа европейских компаний в подземные хранилища Украины.

Как это повлияет на потребителей

Этой весной Украина планирует провести второй стресс-тест своей ГТС и подземных хранилищ газа. Эти тесты будут проверять надежность работы украинских операторов во время обстрелов и в случае прекращения транзита российского газа.

С целью углубления сотрудничества с европейскими партнерами, украинская ГТС сможет работать и без транзита российского газа. Насколько это повлияет на отрасль и потребителей, узнаем уже со следующего года.

Транзита не будет

! Специалисты считают, что дефицита газа и снижение давления в газовых трубах точно не будет. Однако это может повлиять на тарифы по транспортировке ГТС и цены на газ для конечных потребителей.

О том, что Украина точно не будет продолжать транзит российского газа, уже неоднократно говорили чиновники и министры. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что прекращение транзита - принципиальная позиция Украины.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы понимаем как обеспечить всех потребителей в Украине газом сейчас и в последующие годы. В частности, продолжаем увеличение добычи голубого топлива в Украине. Только в прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин.

А министр энергетики Герман Галущенко напомнил, что европейские компании могут хранить все полученные объемы газа в газохранилищах Украины. По его словам, вопрос транзита российского газа в Европу по территории Украины имеет две составляющие - физическую и политическую.

Фактически, транзит газа в прошлом году составил всего 14 миллиардов кубометров. Это означает, что объемы упали до 14 миллиардов кубов и, как отметил министр, "никто не замерз".

Герман Галущенко Министр Энергетики Украины А теперь взглянем на политическую сторону этого вопроса. Украина – надежный партнер. Мы – не россияне. И я это объясняю своим коллегам: даже если какие-то дела продолжить с россиянами – то это не гарантирует решения вопроса. Они же могут прекратить транзит газа хоть сегодня, им не надо каких-то юридических рамок. Скажут, что это - форс-мажор или еще что-то. И все, идите судиться и что-то там доказывать.

А председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов заявил, что компания получает от российского "Газпрома" за транзит меньше, чем тратит на услуги "Оператора ГТС". В общем "Нафтогаз" недополучает от российской компании за услуги транзита около 1,4 миллиарда долларов.

Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нафтогаз" "Газпром" платит две трети от предусмотренного контрактом. Около 800 миллионов долларов с 1,2 миллиарда долларов в год. В то же время "Нафтогаз" по контракту обязан бронировать всю мощность украинской ГТС. Поэтому мы сейчас получаем меньше, чем платим "Оператору ГТС".

Исковое требование "Нафтогаза" сейчас составляет 800 миллионов долларов. По итогам года компания его увеличит до почти 1,4 миллиарда долларов.