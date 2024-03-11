Транзит российского газа: сколько "Нафтогаз" недополучает от "Газпрома"

Сейчас Россия практически прекратила трубопроводные поставки в Европу, однако некоторые потоки продолжают поступать через Украину. Несмотря на это, страна-агрессор недоплачивает "Нафтогазу" предусмотренные контрактом средства.

Сколько недополучает “Нафтогаз”

Об этом рассказал председатель правления компании Алексей Чернышев. Поэтому, "Нафтогаз" получает от "Газпрома" за транзит меньше, чем тратит на услуги "Оператора ГТС".

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Он добавил, что "Нафтогаз" недополучит от российской компании около 1,4 миллиарда долларов предусмотренных контрактом.

Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нафтогаз" "Газпром" платит две трети от предусмотренного контрактом. Около 800 миллионов долларов с 1,2 миллиарда долларов в год. В то же время "Нафтогаз" по контракту обязан бронировать всю мощность украинской ГТС. Поэтому мы сейчас получаем меньше, чем платим "Оператору ГТС".

Также Чернышов сообщил, что с сентября 2022-го "Нафтогаз" оспаривает недоплату России за транзит в Стокгольмском арбитраже. Решение ожидается в начале 2026 года.

Украина не хочет работать с Россией

Исковое требование "Нафтогаза" сейчас составляет 800 миллионов долларов. По итогам года компания ее увеличит до почти 1,4 миллиарда долларов.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, контракт с Россией по транзиту газа не будет продлен. Такая позиция Украины является принципиальной. В Министерстве энергетики также считают, что Украина имеет право полностью отказаться от транзита российского газа через свою территорию в страны Европейского Союза.

В то же время глава правительства заявил, что на сегодня обсуждаются потребности Евросоюза по транзиту после завершения контракта. На данный момент Европа пока не приняла решение по этому поводу.

Более того, в течение 2023 года количество транспортируемого российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины снизилось на 28,4% или 5,8 миллиарда кубометров. На конец года этот показатель составил 14,6 миллиарда кубометров.