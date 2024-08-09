До 1,5 миллиарда долларов: Словакия зарабатывает на транзите и перепродаже российского газа
Источник:LIGA.net
Словакия проявляет интерес в сохранении транзита газа через Украину. Известно, что словацкий оператор газотранспортной системы Eustream и крупнейший словацкий энергетический трейдер SPP зарабатывают на российском голубом топливе 1,2 и 1,5 миллиарда долларов ежегодно.
Словакия зарабатывает на российском газе
Экс-директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон рассказал, как Словакия зарабатывает на российском газе.
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На транзите зарабатывает словацкий оператор ГТС – Eustream, а на перепродаже – их крупнейший трейдер SPP. Я оцениваю ежегодный суммарный заработок этих двух словацких компаний от операций с российским газом в 1,2 – 1,5 миллиарда долларов.
На его взгляд, именно поэтому словацкий премьер Роберт Фицо выступает за сохранение транзита российского газа через Украину после завершения соглашения в 2024 году.Напомним! Словакия потребляет 5 миллиардов кубометров газа в год. Однако эти объемы очень легко заменить поставками газа из других направлений.
Объясню, в чем интерес Словакии. Первое – у них есть договор на транзит российского газа с Газпромом. Такой же, как у нас. Он действует до 2028 года. Газпром ежегодно платит им 600 – 700 миллиона долларов за мощность. Второе – Словакия покупает российский газ и с маржой перепродает его в другие страны. На этом неплохо зарабатывает,
– сказал он.
Еще в 2019 году Газпром и Нафтогаз подписали пятилетний транзитный контракт, по которому Украина выступает организатором транспортировки газа.