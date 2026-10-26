"Приглашаем за покупками": известный ТРЦ возобновляет работу после российской атаки

По состоянию на понедельник, 26 октября, торгово-развлекательный центр "Экватор" в Ровно частично возобновил свою работу. Посетители снова могут воспользоваться услугами десятков торговых точек.

Что происходит в городе Ровно

Для удобства покупателей был опубликован подробный перечень открытых магазинов, о чем сообщила администрация ТРЦ.

Среди магазинов одежды и обуви уже возобновили работу: Colin’s, Crocs, Goldi, Skechers, Sharman, Trend, Duna, One by One, Intertop, Sezon, Solmar, Merezhka, Joli, Tom Tailor.

Что касается украшений и парфюмерии: уже работают "Золотой Век", "Серебряная Страна", "Сюф", а также Brocard.

Технику и гаджеты можно приобрести в Comfy, Samsung, Smart Hub, Patifon.

Также жителям и гостям города доступны развлечения в "Турбине" и "Роллердроме".

А среди услуг доступны изготовление ключей OS.9, "Новая почта", обмен валют.

А еще гостей ждут заведения общественного питания и магазины: Wok’n’Roll, Roll Club, Ketty Coffee, Mega Mass, "Велмарт".

Приглашаем за покупками

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Об открытии других магазинов украинцам будут сообщать на страницах ТРЦ "Экватор".

Напомним, что 16 октября россияне провели атаку на ТРЦ "Экватор" в Ровно. Он временно приостановил свою работу.

А 21 октября российская армия вновь атаковала Ровно. Пострадало заведение торговой сети "Метро".

В частности, к работе после российской атаки вернулся и киевский ТРЦ Cosmo Multimall. Он возобновил свою работу на прошлой неделе – 19 октября.