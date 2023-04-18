Пока же требования к пенсионному стажу составляют 30 лет. То есть, имея такой стаж, можно выйти на пенсию в 60 лет.

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Как изменятся требования к стажу в следующие 5 лет

Требования по накопленному стажу будут изменяться на 12 месяцев до 2028 года. Так будут изменяться требования к накопленному стажу:

2024 год – от 31 года;

2025 год – от 32 лет;

2026 год – от 33 лет;

2027 год – от 34 лет;

2028 год – от 35 лет.

Напомним, свой стаж можно посмотреть на сайте ПФУ. Для этого нужно в личном кабинете выбрать раздел "Мой страховой стаж".

Если вам не удалось накопить такое количество страхового стажа, можно выйти на пенсию в 63 года. Но до этого момента нужно отработать определенный срок.

В 2023 – от 20 до 30 лет;

В 2024 – от 21 до 31 года;

2025 – от 22 до 32 лет;

2026 – от 23 до 33 лет;

2027-го – от 24 до 34 лет;

В 2028 году – от 25 до 35 лет.

Если и столько стажа не удастся заработать, то выйти на пенсию можно в 65 лет. Для этого нужно иметь:

в 2023 году - от 15 до 20 лет стажа,

в 2024 году – от 15 до 21 года стажа,

в 2025 году - от 15 до 22 лет стажа,

в 2026 году - от 15 до 23 лет стажа,

в 2027 году - от 15 до 24 лет стажа,

в 2028 году – от 15 до 25 лет стажа.

Напомним, в Украине заработала система меценатских пенсий. Теперь благотворители могут помочь своим родственникам и знакомым получить большие выплаты. Это новый вид пенсий, благотворителем которой может стать любой желающий.