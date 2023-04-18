Наразі ж вимоги до пенсійного стажу становлять 30 років. Тобто, маючи такий стаж можна вийти на пенсію в 60 років.

Цікаво Деякі пенсіонери отримають солідну доплату в червні

Як зміняться вимоги до стажу в наступні 5 років

Вимоги щодо накопиченого стажу будуть змінюватися на 12 місяців до 2028 року. Так змінюватимуться вимоги до накопиченого стажу:

2024 рік – від 31 року;

2025 рік – від 32 років;

2026 рік – від 33 років;

2027 рік – від 34 років;

2028 рік – від 35 років.

Нагадаємо, свій стаж можна переглянути на сайті ПФУ. Для цього потрібно в особистому кабінеті вибрати розділ “Мій страховий стаж”.

Якщо вам не вдалося накопичити таку кількість страхового стажу, то можна вийти на пенсію у 63 роки. Але до цього моменту потрібно відпрацювати певний термін.

2023-го – від 20 до 30 років;

2024-го – від 21 до 31 року;

2025-го – від 22 до 32 років;

2026-го – від 23 до 33 років;

2027-го – від 24 до 34 років;

2028-го – від 25 до 35 років.

Якщо ж і стільки стажу не вдасться заробити, то вийти на пенсію можна у 65 років. Для цього потрібно мати:

у 2023 році — від 15 до 20 років стажу,

у 2024 році – від 15 до 21 року стажу,

у 2025 році — від 15 до 22 років стажу,

у 2026 році — від 15 до 23 років стажу,

у 2027 році — від 15 до 24 років стажу,

у 2028 році – від 15 до 25 років стажу.

Нагадаємо, в Україні запрацювала система меценатських пенсій. Тепер благодійники можуть допомогти своїм родичам та знайомим отримати більші виплати. Це новий вид пенсій, благодійником якої може стати будь-який охочий.