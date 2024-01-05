Три "золотых" ключа: какие страны разбогатеют к 2050 году

Карта экономических лидеров мира может значительно измениться к 2050 году благодаря трем стратегиям. В частности, в лидеры могут выйти такие страны, как Индия, Индонезия, Саудовская Аравия и т.д.

Три стратегии развития

Издание The Economist выделило три основные стратегии, которые помогут некоторым странам увеличить свою экономику за рекордно короткое время.

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Наращивание высокотехнологичного производства

Индия, Индонезия и Саудовская Аравия хотят превратить свою дешевую рабочую силу в преимущество. Они планируют сосредоточиться на создании заводов, производящих сложные товары с высокой добавленной стоимостью, например компьютеры или ракеты.

Для этого страны планируют внедрить налоговые льготы, ограничивать импорт и поощрять иностранные инвестиции. Однако им придется столкнуться с высокой конкуренцией и кризисом технологического прогресса.

Природные ресурсы и зеленый переход

Индонезия, Камбоджа и Кения планируют использовать свои природные ресурсы для улучшения экономического положения. Акцент будет сделан на редкоземельных металлах и минералах, необходимых для зеленого перехода.

Реализовать это планируется запрещением экспорта бокситов и никеля и созданием собственных промышленных парков. Также могут быть введены субсидии на переработку металлов и производство аккумуляторных батарей и ветряных турбин.

Рисками такого подхода есть низкая производительность и снижение глобального спроса на "зеленые" товары.

Глобальные хабы

ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны персидского залива попытаются стать местом, где ведется мировой бизнес. Для этого у них есть три стратегии – привлечение торговли, развитие туризма и внедрение высоких технологий.

Однако процесс может испытать сложности, ведь эти страны сильно зависят от рабочей силы из-за границы, не могут развивать частный сектор и имеют ограниченное время до снижения спроса на нефть.