Кто сможет получить тринадцатую пенсию в июле
- Тринадцатая пенсия выплачивается членам семьи умершего пенсионера, которые проживали с ним на день смерти, включая нетрудоспособных, которые были на его иждивении.
- Для получения выплаты нужно подать заявление в ПФУ с необходимыми документами, а средства зачисляются на банковский счет заявителя или через "Швидка копійка" в Ощадбанке.
Термин тринадцатая пенсия является не официальным. Так в Украине называют выплату, которую человек не получил в связи со смертью.
Кто может получить тринадцатую пенсию
Она выплачивается членам семьи умершего, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти, в том числе и нетрудоспособным членам семьи, которые находились на его иждивении, включительно по месяц смерти, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Пенсионному фонду передали социальные выплаты: что изменится с июля 2025 года
Подать заявление на недополученную пенсию можно в сервисных центрах органов ПФУ или дистанционно. Вместе с заявлением в Фонд предоставляется:
- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- реквизиты банковского счета;
- паспорт;
- другие документы, которые удостоверяют проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.
Нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера подают документы, удостоверяющие пребывание на его иждивении,
– отметили в ПФУ.
Что делать, если пенсия вошла в состав наследства?
Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, то для ее получения добавляется еще и свидетельство о праве на наследство. Однако это не касается пенсий, назначенных в соответствии с ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые не включаются в состав наследства и выплачиваются по обращению, поступивших не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера.
Недополученная пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда. Средства должны зачислить на текущий банковский счет заявителя.
Но если у получателя текущий банковский счет отсутствует, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка": Это делается в любом отделении Ощадбанка. Однако необходимо показать паспорт и идентификационный код.
Важно! Днем обращения считается день принятия органом ПФУ заявления, или дата его регистрации.