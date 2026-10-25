Тринадцатая пенсия в Украине: выплатят ли украинцам дополнительные деньги в этом году

Слухи о дополнительных выплатах пенсионерам регулярно вызывают интерес, особенно в конце года. Предусмотрена ли в Украине так называемая тринадцатая пенсия в 2026 году, от чего зависит право на дополнительные средства и на какие выплаты могут рассчитывать пожилые люди, читайте далее.

Что такое тринадцатая пенсия и кто может на нее претендовать

В Украине нет отдельной ежегодной выплаты, официально называемой тринадцатой пенсией. Так в быту иногда называют пенсионные средства, которые человек не успел получить при жизни. После его смерти эти деньги при определенных условиях могут выплатить членам семьи или нетрудоспособным родственникам, которые находились на иждивении умершего.

В то же время право на получение таких средств зависит от обстоятельств и соответствия требованиям законодательства. Поэтому важно различать дополнительную пенсионную выплату и недополученную пенсию, которую могут получить определенные законом лица, о чем напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Как быстро оформить выплату и какие документы собрать

Чтобы деньги поступили на ваш счет, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ или подать заявку дистанционно через их веб-портал. Базовый пакет документов включает:

ваш паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о смерти родственника;

подтверждение родственных связей и банковские реквизиты.

Если банковского счета нет, средства можно получить наличными через систему "Швидка копійка" в Ощадбанке.

Что происходит с деньгами в случае пропуска сроков

Если никто из близких не обратился за средствами в установленный законом срок, недополученная пенсия автоматически переходит в состав общего наследства. В таком случае доступ к средствам откроется только после официального оформления свидетельства о праве на наследство у нотариуса.

Отдельный порядок действует для военных пенсионеров – их выплаты регулируются специальным законом и в общую наследственную массу не включаются.

Что еще предусмотрено для семей в плане выплат и компенсаций

Стоит помнить, что помимо недополученной пенсии государство гарантирует пособие на погребение, которое для застрахованных лиц в этом году выросло до 8,5 тысячи гривен. Значительно более крупные суммы предусмотрены для семей военнослужащих: им выплачивают пособие в размере трехмесячной пенсии, но не менее 16 640 гривен.

Как сообщалось ранее пояснили в Минюсте, социальные выплаты обычно не передаются по наследству, однако именно начисленные, но не выплаченные при жизни суммы пенсий или зарплат являются тем важным исключением, которое защищает финансовые интересы семьи.