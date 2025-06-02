Трудовой стаж в Украине: как считают и что в него входит
- Трудовой стаж до 2004 года приравнивается к страховому стажу, необходимого для выхода на пенсию.
- В трудовой стаж входят периоды военной службы, обучения на дневной форме, получения пособия по безработице, работа заключенных, работа по договору ГПХ и предпринимательство при условии уплаты взносов.
До 2004 года в Украине начисляли трудовой стаж, а после этого –страховой. В трудовой стаж начисляли не только официальное трудоустройство.
Что такое трудовой стаж
Трудовой стаж - это период работы, подтвержденный записями в трудовой книжке или другими документами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Трудовой стаж, полученный до 1 января 2004 года автоматически приравнивается к страховому стажу. Страховой стаж - это период, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.
Для тех, кто работал официально до 2004 года и после, для выхода на пенсию суммируются фактический трудовой и страховой стаж.
Что входит в трудовой стаж
- Военная служба
Период прохождения военной службы до 01.01.2004 засчитывается на основании военных билетов, справок военных комиссариатов, воинских частей и учреждений Минобороны, справок архивных и военно-лечебных учреждений. После 01.01.2004 зачисляется по данным персонифицированного учета.
- Обучение в вузах
До 01.01.2004 засчитывается только период на дневной форме обучения и подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, которые выданы на основании архивных данных и содержат сведения о периоде обучения. После 01.01.2004 засчитываются только при условии добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.
- Период получения пособия по безработице
До 01.01.2004 засчитывается по записям в трудовой книжке, внесенными органом государственной службы занятости, или на основании справки службы занятости о периоде получения пособия по безработице.
- Работа заключенных
До 01.01.2004 засчитывается при условии выплаты страховых взносов. После 01.01.2004 засчитывается по данным персонифицированного учета, исходя из суммы уплаченных взносов.
- Работа по договору ГПХ
До 01.01.2004 засчитывается на основании справки органов внутренних дел и справки об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд. После 01.01.2004 засчитывается по данным персонифицированного учета, исходя из суммы уплаченных взносов
- Предпринимательство
До 01.01.2004 засчитывается на основании справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов.
Что не входит в трудовой стаж
В трудовой стаж не входят:
- стаж до 2004 года, сведения о котором не внесены в трудовую книжку - зачислить такой стаж можно на основании уточняющих справок, актов-сверок или через комиссию;
- время, которое человек проработал без официального оформления - то есть, не платил взносы в ПФУ;
- время обучения в колледжах, техникумах и высших учебных заведениях после 2004 года.
Также до 2016 года не засчитывают периоды, когда человек работал по гражданско-правовому договору, поскольку за сотрудников в то время не платили взносы.