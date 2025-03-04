Как засчитывается стаж для участников боевых действий

В Украине для участников боевых действий предусмотрена долгосрочная пенсия по возрасту. При этом на заслуженный отдых они могут выйти значительно раньше, чем другие категории населения.

Как начисляется трудовой стаж во время военной службы

Период, в течение которого лицо находилось на военной службе гарантированно зачисляется в страховой стаж, стажа работы, стажа работы по специальности и в стаж государственной службы. Такая норма прописана в украинском законодательстве, передает 24 Канал.

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Стоит знать! Некоторые работодатели могут не платить страховые взносы за мобилизованного работника. Однако этот период не теряется для начисления пенсии в дальнейшем.

Мобилизация работника не является причиной для для расторжения трудового договора. На время прохождения военной службы работник временно отстраняется от выполнения своих обязанностей. Этот факт должен зафиксировать работодатель в трудовой книжке работника.

Кто из участников боевых действий может выйти на долгосрочную пенсию

Лица со статусом участника боевых действий имеют право на долгосрочный выход на пенсию: мужчины в 55 лет, женщины – в 50. При этом не важно являются ли они военнослужащими по контракту.

Страховой стаж для мужчин должен составлять не менее 25 лет, а для женщин – 20 лет.