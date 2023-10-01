Если есть два свидетеля: как ВПЛ может подтвердить свой трудовой стаж

Люди, выехавшие с временно оккупированных территорий, могут не иметь при себе трудовую книжку, чтобы подтвердить трудовой стаж. Решение этой проблемы есть, поэтому пенсию все же назначат.

Как подтвердить трудовой стаж для ВПЛ

Действительно, многие работодатели с оккупированных территорий не могут передать трудовые книжки с соответствующими записями. В таком случае нужно найти не менее двух свидетелей из прошедшей работы.

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Этот вопрос регулируется постановлением Кабмина от 12 августа 1993 г. № 637.

Свидетелями могут быть лица, знающие заявителя по совместной работе и имеющие документы о своей работе за время, когда заявитель тоже работал на этого работодателя.

Таким образом, работники ПФУ могут подтвердить отработанный стаж украинца.

Изменения по оказанию помощи ВПЛ

В июле этого года изменились некоторые категории населения, которые могут получать помощь для ВПЛ.

Выплаты больше не получат:

тем, которые находятся за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин;

вернулись в заброшенное место жительства;

отбывают наказание в местах лишения свободы;

были осуждены за коллаборационизм,

совершили крупные покупки, например, автомобиль (не старше 5 лет) или земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тысяч гривен.

Есть категории людей, которым продолжили предоставление выплат автоматически. К ним относятся: