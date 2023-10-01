Как подтвердить трудовой стаж для ВПЛ

Действительно, многие работодатели с оккупированных территорий не могут передать трудовые книжки с соответствующими записями. В таком случае нужно найти не менее двух свидетелей из прошедшей работы.

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Напомним! Этот вопрос регулируется постановлением Кабмина от 12 августа 1993 г. № 637.

Свидетелями могут быть лица, знающие заявителя по совместной работе и имеющие документы о своей работе за время, когда заявитель тоже работал на этого работодателя.

Таким образом, работники ПФУ могут подтвердить отработанный стаж украинца.

Изменения по оказанию помощи ВПЛ

В июле этого года изменились некоторые категории населения, которые могут получать помощь для ВПЛ.

Выплаты больше не получат:

тем, которые находятся за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин;

вернулись в заброшенное место жительства;

отбывают наказание в местах лишения свободы;

были осуждены за коллаборационизм,

совершили крупные покупки, например, автомобиль (не старше 5 лет) или земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тысяч гривен.

Есть категории людей, которым продолжили предоставление выплат автоматически. К ним относятся: