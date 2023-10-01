Как подтвердить трудовой стаж для ВПЛ
Действительно, многие работодатели с оккупированных территорий не могут передать трудовые книжки с соответствующими записями. В таком случае нужно найти не менее двух свидетелей из прошедшей работы.
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Свидетелями могут быть лица, знающие заявителя по совместной работе и имеющие документы о своей работе за время, когда заявитель тоже работал на этого работодателя.
Таким образом, работники ПФУ могут подтвердить отработанный стаж украинца.
Изменения по оказанию помощи ВПЛ
В июле этого года изменились некоторые категории населения, которые могут получать помощь для ВПЛ.
Выплаты больше не получат:
- тем, которые находятся за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин;
- вернулись в заброшенное место жительства;
- отбывают наказание в местах лишения свободы;
- были осуждены за коллаборационизм,
- совершили крупные покупки, например, автомобиль (не старше 5 лет) или земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тысяч гривен.
Есть категории людей, которым продолжили предоставление выплат автоматически. К ним относятся:
- семьям, у которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 8 372 гривен;
- если в семье есть люди трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет;
- людям с инвалидностью;
- людям, среднемесячный доход которых не превышает 6279 гривен;
- людям, которые получают пенсию, не превышающую 6 279 гривен;
- людям, имеющим троих и более детей младше 18 лет;
- людям, ухаживающим за лицами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, людьми, достигшими 80-летнего возраста;
- студентам дневной или дуальной формы обучения, не имеющим регистрации в общежитиях;
- людям, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за это.