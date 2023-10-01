Как подтвердить трудовой стаж для ВПЛ

Действительно, многие работодатели с оккупированных территорий не могут передать трудовые книжки с соответствующими записями. В таком случае нужно найти не менее двух свидетелей из прошедшей работы.

Читайте также Как увеличить пенсию на 25%: надбавки для украинских пенсионеров

Свидетелями могут быть лица, знающие заявителя по совместной работе и имеющие документы о своей работе за время, когда заявитель тоже работал на этого работодателя.

Таким образом, работники ПФУ могут подтвердить отработанный стаж украинца.

Изменения по оказанию помощи ВПЛ

В июле этого года изменились некоторые категории населения, которые могут получать помощь для ВПЛ.

Выплаты больше не получат:

  • тем, которые находятся за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин;
  • вернулись в заброшенное место жительства;
  • отбывают наказание в местах лишения свободы;
  • были осуждены за коллаборационизм,
  • совершили крупные покупки, например, автомобиль (не старше 5 лет) или земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тысяч гривен.

Есть категории людей, которым продолжили предоставление выплат автоматически. К ним относятся:

  • семьям, у которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 8 372 гривен;
  • если в семье есть люди трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет;
  • людям с инвалидностью;
  • людям, среднемесячный доход которых не превышает 6279 гривен;
  • людям, которые получают пенсию, не превышающую 6 279 гривен;
  • людям, имеющим троих и более детей младше 18 лет;
  • людям, ухаживающим за лицами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, людьми, достигшими 80-летнего возраста;
  • студентам дневной или дуальной формы обучения, не имеющим регистрации в общежитиях;
  • людям, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за это.