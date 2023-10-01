Як підтвердити трудовий стаж для ВПО

Дійсно, багато роботодавців з окупованих територій не мають змоги передати трудові книжки з відповідними записами. У такому випадку потрібно знайти не менше двох свідків з минулої роботи.

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Нагадаємо! Це питання регулюється постановою Кабміну від 12 серпня 1993 року № 637.

Свідками можуть бути особи, які знають заявника за спільною роботою і мають документи про свою роботу за час, коли заявник теж працював на цього роботодавця.

Таким чином працівники ПФУ можуть підтвердити відпрацьований стаж українця.

Зміни щодо надавання допомоги ВПО

У липні цього року змінилися деякі категорії населення, які можуть отримувати допомогу для ВПО.

Виплати більше не отримають:

тим, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

були засуджені за колабораціонізм,

зробили великі покупки, наприклад, автівку (не старше 5 років) чи земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тисяч гривень.

Натомість є категорії людей, яким продовжили надання виплат автоматично. До них належать: