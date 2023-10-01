Як підтвердити трудовий стаж для ВПО

Дійсно, багато роботодавців з окупованих територій не мають змоги передати трудові книжки з відповідними записами. У такому випадку потрібно знайти не менше двох свідків з минулої роботи.

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Свідками можуть бути особи, які знають заявника за спільною роботою і мають документи про свою роботу за час, коли заявник теж працював на цього роботодавця.

Таким чином працівники ПФУ можуть підтвердити відпрацьований стаж українця.

Зміни щодо надавання допомоги ВПО

У липні цього року змінилися деякі категорії населення, які можуть отримувати допомогу для ВПО.

Виплати більше не отримають:

  • тим, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;
  • повернулися до покинутого місця проживання;
  • відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
  • були засуджені за колабораціонізм,
  • зробили великі покупки, наприклад, автівку (не старше 5 років) чи земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тисяч гривень.

Натомість є категорії людей, яким продовжили надання виплат автоматично. До них належать:

  • сім'ям, у яких середньомісячний сукупний дохід на одну особу не перевищує 8 372 гривень;
  • якщо в сім’ї є люди працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років;
  • людям з інвалідністю;
  • людям, середньомісячний дохід яких не перевищує 6 279 гривень;
  • людям, які отримують пенсію, яка не перевищує 6 279 гривень;
  • людям, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • людям, які доглядають за особами з інвалідністю І групи, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, людьми, які досягли 80-річного віку;
  • студентам денної або дуальної форми навчання, які не мають реєстрації в гуртожитках;
  • людям, які надають соціальні послуги та отримують за це компенсацію.