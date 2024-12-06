1000 Зеленского: в NYT назвали настоящую цель выплат

После почти трех лет полномасштабной войны с Россией, Владимир Зеленский имеет целью получить больше финансовых ресурсов. Однако ему также нужно не перегружать население, которое страдает от экономических последствий войны.

Какова цель внедрения тысячи Зеленского

Напряжение было особенно заметно, когда президент Украины подписал закон о наибольшем повышении налогов и ввел программу Зимней еПоддержки, пишет 24 канал со ссылкой на New York Times.

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Напомним, что правительство Украины заявило, что каждый гражданин будет иметь право получить единовременную выплату в размере 1 000 гривен.

В издании отметили, что эта сумма довольно скоромная, особенно по сравнению со средней месячной зарплатой в Украине. Однако власти назвали этот шаг способом демонстрации поддержки украинцев. Сам Владимир Зеленский сказал, что для многих семей и для страны в целом эта помощь является ощутимой.

В то же время аналитики утверждают, что подобная выплата является взвешенным шагом украинского лидера. Ее цель – это укрепление своей популярности среди населения, которое все больше устает от войны.

Эта усталость еще больше усилилась из-за нынешней мобилизационной кампании, которая обнажила раскол в обществе, а также из-за коррупционных скандалов, омрачивших репутацию правительства,

– пишет NYT.

Журналисты отметили, что выплаты в размере 1 000 гривен во время экономических трудностей стали своеобразной символической традицией в Украине. Подобные меры внедряли различные правительства в течение последних двух десятилетий.

Например, сам Зеленский уже вводил похожую программу в 2021 году во время пандемии коронавируса. Тогда правительство предлагало такую сумму каждому, кто сделал вакцинацию.

Решение о выплате выглядит как попытка смягчить негативное влияние повышения налогов. Увеличение, которое вступило в силу в воскресенье - в тот же день, когда стартовала программа поддержки, - предусматривает повышение налога на доходы, направленного на военные расходы, с 1,5% до 5%, - объясняет New York Times.

Каково мнение экспертов

Экономисты раскритиковали программу выплат и назвали ее неэффективным экономическим инструментом. В частности они утверждали, что небольшие индивидуальные выплаты будут иметь незначительное влияние на стимулирование экономики, тогда как общую сумму была бы более целесообразно использовать на нужды армии.

Так Юрий Гайдай, старший экономист Центра экономической стратегии, киевской исследовательской группы, отметил, что для существенного социального влияния помощь должна быть направлена на украинцев, которые находятся в трудном положении.

Речь идет в частности о таких слоях населения:

ВПЛ;

пенсионеры;

ветераны.

Как выплата может повлиять на будущие выборы в Украине

Отмечено, что Зеленский, вероятно, уже "задумывается о своей судьбе на послевоенных выборах и может волноваться, что он может проиграть", потому что украинцы хотят видеть новые лица.

Многие эксперты указывают на генерала Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины, который является потенциально сильным оппонентом Зеленского.

Заметьте! В частности, согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, частного аналитического центра, доверие к Зеленскому остается относительно высоким и находится на уровне 59%. Однако оно все же снизилось, потому что в прошлом году составляло 77%.