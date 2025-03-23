Половина пенсии под угрозой: кто потеряет выплаты и как этого избежать
- Пенсии в Украине могут уменьшиться до 50% для должников по алиментам, лиц, которые нанесли финансовый ущерб предприятию или вред другим людям.
- Пенсионный фонд советует пенсионерам контролировать свое пенсионное дело и следить за судебными решениями, поскольку удержания могут происходить без предупреждения.
В Украине пенсии могут сокращаться из-за судебных решений, постановлений или приговоров. Существует три ситуации, при которых выплаты могут уменьшиться наполовину.
У кого могут забрать половину пенсии
Это касается должников по алиментам, а также лиц, которые нанесли финансовый ущерб предприятию или вред другим людям, рассказал Пенсионный фонд, передает 24 Канал. А именно, пенсионные выплаты могут быть уменьшены до 50% в таких ситуациях:
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- уплата алиментов на содержание детей, бывшего мужа/жены или родителей;
- возмещение вреда, причиненного другому лицу, например, в случае нанесения травмы;
- компенсация убытков предприятию, если пенсионер, работая в нем, вызвал материальные потери.
В Пенсионном фонде отмечают, что пенсионерам важно контролировать свое пенсионное дело важно контролировать свое пенсионное дело, своевременно сообщать об изменениях статуса. А также тщательно следить за судебными решениями, поскольку удержания могут происходить без предупреждения.
Обратите внимание! В других случаях максимальный размер удержаний из пенсии не превышает 20%.