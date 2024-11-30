Как получить дополнительную тысячу гривен к пенсии

Пенсионеры имеют право на различные доплаты к пенсии. Благодаря надбавкам, пенсионная выплата лица может вырасти на значительную сумму.

Кто из пенсионеров имеет право на дополнительную 1000 гривен

Лица, вышедшие на пенсию и, при этом имеющие ухудшенное состояние здоровья, могут получить специальную надбавку к пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Читайте также Льготы на твердое топливо и дополнительная поддержка: кто из украинцев получит помощь

Кто имеет право на такую надбавку:

пенсионеры старше 80 лет;

которые получают пенсию по возрасту;

проживают в одиночестве;

нуждаются в уходе от посторонних лиц, вследствие ухудшенного состояния здоровья (в частности, от соцработников).

Такая надбавка начисляется исключительно после личного обращения лица в ПФУ. Соответствующее состояние здоровья гражданин должен подтвердить справкой.

Обратите внимание! Размер этой надбавки определяется как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Соответственно, сейчас это – 944 гривны.