Какой будет пенсия по возрасту в августе: у некоторых эти выплаты вырастут
- В августе не ожидается изменений в размере пенсионных выплат, но пенсионеры старше 70 лет получат специальную доплату по возрасту.
- Размер доплаты зависит от возрастной категории: 300 гривен для возраста 70-74 года, 456 гривен для 75-79 лет, и 570 гривен для тех, кому исполнилось 80 лет.
В августе не предвидится изменения размера пенсионных выплат. В частности, отсутствуют какие-либо плановые перерасчеты и индексации. В то же время часть пенсионеров получит специальную доплату по возрасту.
Кто получит доплату по возрасту в августе
Доплата по возрасту предоставляется пенсионерам старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.
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Обратите внимание! Такая доплата предоставляется только если общая ежемесячная пенсионная выплата (то есть с учетом всех доплат) менее 10 340,35 гривен.
Размер этой доплаты летом изменился так:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату по возрасту в размере 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- те, которые достигли возраста 80 лет – 570 гривен.
Как получить доплату по возрасту
Доплата по возрасту начисляется автоматически. Она добавляется к основному размеру пенсии.
Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,
– сообщает ПФУ.
Заметьте! Эта доплата не суммируется, она только растет, когда лицо достигает определенной возрастной границы.