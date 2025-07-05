Какой будет пенсия по возрасту в августе: у некоторых эти выплаты вырастут

В августе не предвидится изменения размера пенсионных выплат. В частности, отсутствуют какие-либо плановые перерасчеты и индексации. В то же время часть пенсионеров получит специальную доплату по возрасту.

Кто получит доплату по возрасту в августе

Доплата по возрасту предоставляется пенсионерам старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.

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Обратите внимание! Такая доплата предоставляется только если общая ежемесячная пенсионная выплата (то есть с учетом всех доплат) менее 10 340,35 гривен.

Размер этой доплаты летом изменился так:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату по возрасту в размере 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

те, которые достигли возраста 80 лет – 570 гривен.

Как получить доплату по возрасту

Доплата по возрасту начисляется автоматически. Она добавляется к основному размеру пенсии.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,

– сообщает ПФУ.

Заметьте! Эта доплата не суммируется, она только растет, когда лицо достигает определенной возрастной границы.