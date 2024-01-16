Конфискация имущества за критику войны в Украине: Россия придумала новое наказание для населения
Предложение о внесении наказания за критику действий российских оккупантов уже получило одобрение всех российских силовых структур. Об этом сообщают российские СМИ.
За что именно будут наказывать россиян
В частности, Комиссия российского правительства поддержала также внесение изменений в Уголовный кодекс России предусматривают конфискацию имущества за критику действий российских окупантов во время вторжения в Украину.
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А именно предлагается распространить это наказание на :
- действия, совершенные из корыстных побуждений в рамках статьи о дискредитации армии ;
- о публичных призывах для осуществления деятельности, направленной против безопасности государства.
Каким будет наказание за преступления против ГБ
Следовательно, за преступления, направленные против ГБ – предлагается также применить наказание в виде лишения специального, военного или почетного звания, классного чина и госнаград.
В частности, за последние два года российский Следственный комитет нарушил 273 уголовных дела по статье "О дискредитации русской армии". А именно – за несогласие с действиями оккупационных войск в Украине и публикацию любой информации об их преступлениях.
Что происходит с российской экономикой
- Начальник ГУР Кирилл Буданов выразил мнение, что у России, вопреки прогнозам, оказалась сильная экономика и слабая армия.
- Из-за санкций страна-террористка не может обслуживать пассажирские самолеты, которые она использует для перевозки своих граждан.
- Соответственно, России приходится прилагать немалые усилия для того, чтобы в третьих странах найти нужные авиационные детали, а кроме усилий – еще и 12 миллиардов долларов.