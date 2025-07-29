"Газпром" снова в убытках: российская компания потеряла более 130 миллионов долларов
- Чистые убытки "Газпрома" за первое полугодие 2025 года составили 10,77 миллиарда рублей или 130,7 миллиона долларов, что в 45 раз меньше, чем в предыдущем году.
Общая выручка "Газпрома" за шесть месяцев 2025 года выросла на 4% до 3,05 триллиона рублей, а себестоимость реализации газа уменьшилась на 20%.
Первое полугодие 2025 года российский газовый гигант завершил с не самыми лучшими результатами. Несмотря на прибыль во втором квартале, компания потеряла десятки миллионов долларов.
Какие убытки понес "Газпром"?
Чистые убытки "Газпрома" за 6 месяцев составили 10,77 миллиарда рублей, или 130,7 миллиона долларов, по российскому бухгалтерскому учету, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Убытки российского газового гиганта оказались меньше, чем в прошлом году, в 45 раз. В первом полугодии 2024 года "Газпром" потерял 480,64 миллиарда рублей, или 5,83 миллиарда долларов.
- За второй квартал 2025 года концерн заработал 7,36 миллиардов рублей чистой прибыли.
- Общая же выручка компании за шесть месяцев увеличилась на 4% – до 3,05 триллиона рублей, или 37,02 миллиарда долларов.
Стоит знать! В 2025 году "Газпрому" удалось увеличить выручку от торговли газом на 10%. Вместе с тем себестоимость реализации голубого топлива уменьшилась на 20%.
Как изменились доходы "Газпрома"?
После прекращения закупки газа у Туркменистана в середине 2024 года газовый баланс "Газпрома" изменился – освободилось место для голубого топлива собственной добычи.
- В итоге концерну удалось увеличить прибыль от торговли газом на 70% – до 983 миллиардов рублей, или 11,63 миллиарда долларов.
- Вместе с тем отрицательное сальдо прочих расходов и доходов за год сократилось – с 620 до 284 миллиардов рублей (3,45 миллиарда долларов).
Стоит знать! Расчеты дивидендов "Газпром" проводит на основе консолидированной прибыли. То есть, кроме газового бизнеса, учитываются также доходы с энергетического, нефтяного и СПГ-дивизионов. А дивидендную базу корректируют и на неденежные статьи.