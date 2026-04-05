Более 500 миллиардов евро: сколько Украине стоят последствия российских атак

Убытки от российских атак на Украину продолжат расти из-за постоянных обстрелов. Сейчас известно, что цена последствий уже превышает уровень в полтриллиона евро.

Сколько потеряла Украина из-за российской войны?

О том, сколько домов повреждено и во сколько оценивают убытки войны, рассказал Алексей Кулеба в эфире канала "Мы – Украина".

Вице-премьер-министр по восстановлению заявил, что общие убытки от войны достигли 584 миллиардов евро.

Это огромная сумма, которую довольно трудно даже осознать,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что расчеты выполнили в медах совместного отчета со Всемирным банком. В частности известно, что в отчет включили различные сферы жизни.

Так, повреждено или разрушено более 30 тысяч многоэтажек и более 200 тысяч частных домов.

В то же время в возведении учитывали повреждения инфраструктуры, железной дороги, морских портов. В этой сфере Украина имеет убытков на более чем 100 миллиардов евро.

Что еще известно об убытках от войны?

KSE Institute проводит свою оценку ущерба от российско-украинской войны. Так, по состоянию на ноябрь 2024 года прямые убытки для инфраструктуры оценивали в 170 миллиардов долларов.

Заметьте! В январе 2024 года организация оценивала последствия войны на 155 миллиардов долларов.

Отмечается, что больше всего потерь из-за российских атак понесли дома, транспортная инфраструктура и энергетика.

В то же время по сообщению Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины последствия вооруженной агрессии России против окружающей среды оценивают в 6,4 триллиона гривен.

Речь идет о 10 885 случаях ущерба окружающей среде в период от 24 февраля 2022 года до 16 марта 2026 года. Так, зафиксировано повреждения на соответствующие суммы:

1,34 триллиона гривен – загрязнение почв, засорение земельных ресурсов после ракетно-бомбовых поражений;

1,15 триллиона гривен – загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения;

120 мияльрдов гривен – загрязнение и засорение водных ресурсов;

3,8 триллиона гривен – ущерб территориям и объектам природно-заповедного фонда.

