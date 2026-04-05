Скільки втратила Україна через російську війну?

Про те, скільки будинків пошкоджено та у скільки оцінюють збитки війни, розповів Олексій Кулеба в етері каналу "Ми – Україна".

Віцепрем'єр-міністр з відновлення заявив, що загальні збитки від війни сягнули 584 мільярдів євро.

Це величезна сума, яку досить важко навіть усвідомити,

– зазнчив Кулеба.

Він додав, що розрахунки виконали в медах спільного звіту зі Світовим банком. Зокрема відомо, що у звіт включили різні сфери життя.

Так, пошкоджено або зруйновано понад 30 тисяч багатоповерхівок та більше ніж 200 тисяч приватних будинків.

Водночас у зведенні враховували пошкодження інфраструктури, залізниці, морських портів. У цій сфері Україна має збитків на понад 100 мільярдів євро.

Що ще відомо про збитки від війни?

KSE Institute проводить свою оцінку збитків від російсько-української війни. Так, станом на листопад 2024 року прямі збитки для інфраструктури оцінювали в 170 мільярдів доларів.

Зауважте! У січні 2024 року організація оцінювала наслідки війни на 155 мільярдів доларів.

Зазначається, що найбільше втрат через російські атаки зазнали будинки, транспортна інфраструктура та енергетика.

Водночас за повідомленням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України наслідки збройної агресії Росії проти довкілля оцінюють у 6,4 трильйона гривень.

Йдеться про 10 885 випадків шкоди довкіллю у період від 24 лютого 2022 року до 16 березня 2026 року. Так, зафіксовано пошкодження на відповідні суми:

1,34 трильйона гривень – забруднення ґрунтів, засмічення земельних ресурсів після ракетно-бомбових уражень;

1,15 трильйона гривень – забруднення атмосферного повітря продуктами горіння;

120 міяльрдів гривень – забруднення та засмічення водних ресурсів;

3,8 трильйона гривень – збитки територіям та об'єктам природно-заповідного фонду.

