Сколько потеряла Украина из-за российской войны?
О том, сколько домов повреждено и во сколько оценивают убытки войны, рассказал Алексей Кулеба в эфире канала "Мы – Украина".
Смотрите также Топливо дорожает каждый день: как Италия и Франция спасают граждан от роста цен
Вице-премьер-министр по восстановлению заявил, что общие убытки от войны достигли 584 миллиардов евро.
Это огромная сумма, которую довольно трудно даже осознать,
– отметил Кулеба.
Он добавил, что расчеты выполнили в медах совместного отчета со Всемирным банком. В частности известно, что в отчет включили различные сферы жизни.
Так, повреждено или разрушено более 30 тысяч многоэтажек и более 200 тысяч частных домов.
В то же время в возведении учитывали повреждения инфраструктуры, железной дороги, морских портов. В этой сфере Украина имеет убытков на более чем 100 миллиардов евро.
Что еще известно об убытках от войны?
KSE Institute проводит свою оценку ущерба от российско-украинской войны. Так, по состоянию на ноябрь 2024 года прямые убытки для инфраструктуры оценивали в 170 миллиардов долларов.
Заметьте! В январе 2024 года организация оценивала последствия войны на 155 миллиардов долларов.
Отмечается, что больше всего потерь из-за российских атак понесли дома, транспортная инфраструктура и энергетика.
В то же время по сообщению Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины последствия вооруженной агрессии России против окружающей среды оценивают в 6,4 триллиона гривен.
Речь идет о 10 885 случаях ущерба окружающей среде в период от 24 февраля 2022 года до 16 марта 2026 года. Так, зафиксировано повреждения на соответствующие суммы:
- 1,34 триллиона гривен – загрязнение почв, засорение земельных ресурсов после ракетно-бомбовых поражений;
- 1,15 триллиона гривен – загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения;
- 120 мияльрдов гривен – загрязнение и засорение водных ресурсов;
- 3,8 триллиона гривен – ущерб территориям и объектам природно-заповедного фонда.
Что еще нужно знать о последствиях войны России против Украины?
Несмотря на предварительные расчеты и отчеты, как отметил Игорь Бураковский для 24 Канала, рассчитать реальные цены на покрытие убытков – в разы тяжелее. В частности из-за того, что сейчас все оценки формируют на нынешних ценах. Однако когда дойдет до реальных восстановительных работ после войны – цены или количество необходимых ресурсов могут измениться. И не обязательно речь идет об увеличении суммы. Например, благодаря научно-техническому прогрессу, что-то может и подешеветь в цене.
В то же время восстановление энергетики, которую враг регулярно атаковал в течение зимы, тоже требует немалых ресурсов. За первые три месяца 2026 года ДТЭК инфестировал в восстановление более 4 миллиардов гривен. Если анализировать период от начала полномасштабной войны – только эта компания закрыла убытков на 48 миллиардов гривен.