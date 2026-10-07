Какие отрасли экономики РФ пострадали больше всего
За год количество убыточных отраслей выросло почти в четыре раза, подсчитали "Известия" на основе данных Росстата.
Если раньше в минусе работали преимущественно угольная отрасль, пассажирские перевозки и почтовые службы, то теперь список существенно расширился.
В этом году к ним прибавился целый ряд новых аутсайдеров:
- металлургия;
- деревообработка;
- автомобильная промышленность;
- лесозаготовка;
- добыча песка, мела и соли;
- финансовая и страховая деятельность;
- спорт и развлечения;
- библиотеки и музеи.
Совокупная прибыль предприятий за вычетом убытков сократилась на 16% и составила 13 триллионов рублей.
Худший результат показала металлургия, где убытки превысили прибыль на 269 миллиардов рублей.
Финансовый и страховой секторы ушли в минус на 247 миллиардов рублей, а угольная отрасль потеряла 178 миллиардов рублей.
В целом доля убыточных компаний в России выросла до 33,4%.
Почему отрасли становятся убыточными
Главной причиной такого финансового провала стали чрезвычайно дорогие кредиты. Хотя российский Центробанк держит ключевую ставку на уровне 14%, реальная стоимость займов для бизнеса часто превышает 20%.
Высокие ставки по депозитам сдерживают потребление, а санкции жестко ограничивают экспорт и доходы предприятий,
– отметил старший научный сотрудник РАНГиДС Владимир Ерёмкин.
Кроме того, российские компании ощущают на себе последствия замедления экономического роста. В первом полугодии инвестиции в основной капитал уже сократились на 10% в годовом исчислении.
В то же время расходы предприятий неуклонно растут из-за повышения НДС, а также удорожания топлива и логистики.
Напомним, дополнительный ущерб экономике России наносят регулярные атаки на нефтеперерабатывающие заводы, склады и портовую инфраструктуру. Несмотря на заявления российского Минэкономики о готовности оказывать "адресную помощь", реальные цифры свидетельствуют о том, что экономические проблемы страны-агрессора только усугубляются.