Какие отрасли экономики РФ пострадали больше всего

За год количество убыточных отраслей выросло почти в четыре раза, подсчитали "Известия" на основе данных Росстата.

Если раньше в минусе работали преимущественно угольная отрасль, пассажирские перевозки и почтовые службы, то теперь список существенно расширился.

В этом году к ним прибавился целый ряд новых аутсайдеров:

металлургия;

деревообработка;

автомобильная промышленность;

лесозаготовка;

добыча песка, мела и соли;

финансовая и страховая деятельность;

спорт и развлечения;

библиотеки и музеи.

Совокупная прибыль предприятий за вычетом убытков сократилась на 16% и составила 13 триллионов рублей.

Худший результат показала металлургия, где убытки превысили прибыль на 269 миллиардов рублей.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Финансовый и страховой секторы ушли в минус на 247 миллиардов рублей, а угольная отрасль потеряла 178 миллиардов рублей.

В целом доля убыточных компаний в России выросла до 33,4%.

Почему отрасли становятся убыточными

Главной причиной такого финансового провала стали чрезвычайно дорогие кредиты. Хотя российский Центробанк держит ключевую ставку на уровне 14%, реальная стоимость займов для бизнеса часто превышает 20%.

Высокие ставки по депозитам сдерживают потребление, а санкции жестко ограничивают экспорт и доходы предприятий,

– отметил старший научный сотрудник РАНГиДС Владимир Ерёмкин.

Кроме того, российские компании ощущают на себе последствия замедления экономического роста. В первом полугодии инвестиции в основной капитал уже сократились на 10% в годовом исчислении.

В то же время расходы предприятий неуклонно растут из-за повышения НДС, а также удорожания топлива и логистики.

Напомним, дополнительный ущерб экономике России наносят регулярные атаки на нефтеперерабатывающие заводы, склады и портовую инфраструктуру. Несмотря на заявления российского Минэкономики о готовности оказывать "адресную помощь", реальные цифры свидетельствуют о том, что экономические проблемы страны-агрессора только усугубляются.