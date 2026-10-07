Які галузі економіки РФ постраждали найбільше

За рік кількість збиткових напрямків зросла майже в чотири рази, підрахували "Ізвестія" на основі даних Росстату.

Якщо раніше у мінус працювали переважно вугільна галузь, пасажирські перевезення та поштові служби, то тепер список суттєво розширився.

Цього року до них додалася ціла низка нових аутсайдерів:

металургія;

деревообробка;

автомобільна промисловість;

лісозаготівля;

видобуток піску, крейди та солі;

фінансова й страхова діяльність;

спорт і розваги;

бібліотеки та музеї.

Сукупний прибуток підприємств за вирахуванням збитків впав на 16% і становив 13 трильйонів рублів.

Найгірший результат показала металургія, де збитки перевищили прибуток на 269 мільярдів рублів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Фінансовий та страховий сектори пішли в мінус на 247 мільярдів рублів, а вугільна галузь втратила 178 мільярдів рублів.

Загалом частка збиткових компаній у Росії зросла до 33,4%.

Чому галузі стають збитковими

Головною причиною такого фінансового провалу стали надзвичайно дорогі кредити. Хоча російський Центробанк тримає ключову ставку на рівні 14%, реальна вартість позик для бізнесу часто перевищує 20%.

Високі ставки за депозитами стримують споживання, а санкції жорстко обмежують експорт та доходи підприємств,

– зазначив старший науковий співробітник РАНГіДС Володимир Єрьомкін.

Додатково російські компанії відчувають наслідки охолодження економіки. У першому півріччі інвестиції в основний капітал вже скоротилися на 10% у річному вимірі.

Водночас витрати підприємств невпинно зростають через підвищення ПДВ, а також здорожчання пального та логістики.

Нагадаємо, додаткових втрат економіці Росії завдають регулярні атаки на нафтопереробні заводи, склади та портову інфраструктуру. Попри заяви російського Мінекономіки про готовність надавати "адресну допомогу", реальні цифри свідчать про те, що економічні проблеми країни-агресорки лише зростають.