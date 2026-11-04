Удар по "Сильпо": сеть супермаркетов понесла значительные потери из-за атак России

Какие убытки понесла сеть магазинов "Сильпо"

ООО "Сильпо-Фуд" за январь-сентябрь 2026 года признало убытки в размере 1,53 миллиарда гривен из-за повреждения и уничтожения своих магазинов и распределительных центров, о чем известно из информации, представленной в информационной системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Обратите внимание! Оценка потерь от российских атак еще продолжается, поэтому окончательная сумма может существенно увеличиться.

За девять месяцев компания была вынуждена списать оборотные активы на сумму 1,4 миллиарда гривен из-за последствий войны.

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года такие списания составили всего 1 миллион гривен, что ярко демонстрирует масштабы разрушений в этом году.

В настоящее время предприятие, входящее в Fozzy Group и развивающее сети "Сильпо" и "Le Silpo", активно оформляет результаты инвентаризации. Компания зафиксировала все повреждения на фото и видео, составила акты осмотра и обратилась в правоохранительные органы с заявлениями о преступлениях.

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Напомним, что сеть "Сильпо" пострадала в результате российских обстрелов. Однако компания продолжает набирать сотрудников.

После вражеских ударов набор персонала на часть офисных должностей был приостановлен. Однако Fozzy Group ищет сотрудников для работы в сфере логистики.