Удар по "Сільпо": мережа супермаркетів зазнала значних втрат через атаки Росії

Яких збитків зазнала мережа магазинів "Сільпо"

ТОВ "Сільпо-Фуд" за січень-вересень 2026 року визнало 1,53 мільярда гривень збитків через пошкодження та знищення своїх магазинів і розподільчих центрів, про що відомо з інформації, яка була представлена в інформаційній системі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Adv

популярні відео

Зауважте! Оцінка втрат від російських атак ще триває, тому остаточна сума може суттєво зрости.

За дев'ять місяців компанія була змушена списати оборотні активи на 1,4 мільярда гривень через наслідки війни.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року такі списання становили лише 1 мільйон гривень, що яскраво демонструє масштаби цьогорічних руйнувань.

Наразі підприємство, яке входить до Fozzy Group і розвиває мережі "Сільпо" та Le Silpo, активно оформлює результати інвентаризації. Компанія зафіксувала всі пошкодження на фото й відео, склала акти огляду та звернулася до правоохоронців із заявами про злочини.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що мережа "Сільпо" постраждала внаслідок російських обстрілів. Однак компанія продовжує шукати працівників.

Після ворожих ударів найм на частину офісних позицій було призупинено. Однак Fozzy Group шукає людей на логістичний напрям.