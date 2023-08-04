Ущерб становится все больше: KSE подсчитала ущерб, нанесенный Украине во время войны

Ущерб нанесен инфраструктуре Украины после начала полномасштабного вторжения оценивается более чем в 150 миллиардов долларов. Однако это только задокументированные данные.

Какие убытки понесла инфраструктура Украины из-за войны

По предварительным данным ОВА в июне 2023 года количество разрушенных или поврежденных в результате боевых действий объектов жилищного фонда составляет около 167,2 тысячи. Среди них:

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частные дома – 147,8 тысячи;

многоквартирные – 19,1 тысячи;

общежития – 0,35 тысяч.

В общем объеме прямого ущерба наибольшую долю составляют потери жилищного фонда. 55,9 миллиарда долларов учитывая ущерб примерно 1 миллиард долларов от затоплений и разрушений жилых домов вследствие подрыва ГЭС,

– говорится в сообщении KSE.

В результате подрыва Каховской ГЭС жилые дома, преимущественно находящиеся на территории Херсонской области, попали под риск затопления, а это 37 тысяч.

После жилищного комплекса больше всего пострадала транспортная инфраструктура – 36,6 миллиарда долларов. В частности, было повреждено 19 аэропортов и гражданских аэродромов и как минимум 126 железнодорожных вокзалов и станций. Из-за подрыва Каховской ГЭС также пострадали портовые терминалы на правом и левом берегах Днепра в Херсонской области.

Также пострадали следующие отрасли:

бизнес – 11,4 миллиарда долларов (426 крупных и средних частных предприятий);

образование – 9,7 миллиарда долларов (почти 3,4 тысячи учебных заведений);

энергетика – 8,8 миллиарда долларов (638 миллионов долларов это прямой ущерб от подрыва ГЭС);

агросектор – 8,7 миллиарда долларов;

другие – 5,9 миллиарда долларов.

Экономика Украины требует возвращения выехавших женщин

В Министерстве экономики заявили, что для ускорения восстановления страны нужно, чтобы выехавшие за границу женщины вернулись домой. Речь идет о 6 миллионах человек.

Татьяна Бережная Заместитель министра экономики Лично для меня победа – это когда украинские семьи объединяются в Украине, а не за границей. Поэтому важнейшая задача сейчас для Украины, для украинской власти – сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужчинам и объединились в Украине.

Около 68% беженцев из Украины – взрослые женщины трудоспособного возраста. Если они не вернутся, это может обойтись стране в 10% годового довоенного ВВП (20 миллиардов долларов в год).

Сегодня Украине не хватает 4,5 миллиона работников и предпринимателей, чтобы к 2032 году удвоить размер экономики.