Может дойти даже до протестов: экономист назвал самую провальную отрасль промышленности РФ

Во время полномасштабного вторжения Россия перевела свою экономику на военные рельсы. Соответственно, те отрасли, которые не работают на войну, не развиваются и даже становятся убыточными.

Страдают от этого именно россияне, которые остались без работы. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что такие проблемы могут перерасти в протесты.

Смотрите также Две страны НАТО бросились спасать НПЗ России от санкций Трампа, – Politico

Какова наиболее провальная отрасль промышленности РФ?

По словам главного консультанта Национального института стратегических исследований, убыточной сферой в стране-агрессоре стала угольная отрасль. Именно на добыче угля держалась вся экономика России, его поставляли в Европу, которая с августа 2022 года ограничила закупку.

После этого страна-агрессор возлагала надежду на поставки угля в Китай, но в этой стране его достаточно. Поэтому в России уже предполагали закрытие шахт. В то же время, по мнению Уса, забывать о социальной роли шахтеров было бы ошибкой.

Это тот слой общества, который настроен на протесты, который недополучает деньги. Это большой риск для России,

– подчеркнул он.

Кроме нефтяной отрасли, в этот список можно отнести сферы, которые нуждаются в дешевой рабочей силе. Например, говорится о водителях карет скорой помощи в отдаленных регионах России, которые подписали контракты и пошли воевать против Украины.

Интересно! Крупнейший российский производитель бронетехники, танков и грузовых вагонов "Уралвагонзавод" планирует сократить около 10% работников до февраля 2026 года, уменьшив штат на 50% в некоторых подразделениях. Тем, кто попадет под сокращение, обещают выплаты в размере до трех средних месячных зарплат.

Главный консультант Национального института стратегических исследований добавил, что в стране-агрессоре из-за войны не хватает и сотрудников автомобилестроительных заводов, заводов по машиностроению сельскохозяйственной техники. Из-за нехватки средств у россиян уменьшаются заказы, поэтому страдает производство в таких сферах.

Проблемы с экономикой в России: кратко